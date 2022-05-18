اتحاد المرأة الشابة في منبج يعلن النفير العام لمساندة قوات الكريلا

أدلى اتحاد المرأة الشابة في منبج ببيان إلى الرأي العام، أعلن عبره النفير العام لمساندة قوات الكريلا في زاب ومتينا التابعتين لمناطق الدفاع المشروع ضد هجمات الإبادة التي يشنها الاحتلال التركي بمشاركة الحزب الديمقراطي الكردستاني.

بيان الاتحاد الذي قرئ من قبل الإدارية في اتحاد المرأة الشابة، شيرين محمد الأحمد، بحضور عضوات المرأة الشابة، أمام مركز الاتحاد، أعرب عن مساندته لقوات الكريلا في زاب ومتينا، وقال: "بهذا النفير سنلحق الهزيمة بالاحتلال التركي".

وأكد: "نحن اتحاد المرأة الشابة مع قواتنا الكريلا، ولن نقبل بأن يستولي الاحتلال التركي على شبر واحد من أراضينا، ولن يحقق مبتغاه"

عاهد البيان "نقف بكل عزيمة وإصرار مع قوات الكريلا في جبال جنوب كردستان، وسوف نتحرك وفق أسس الحماية الجوهرية وفكر القائد أوجلان الحر ومحاربة العدو، حتى نحقق الأمن والاستقرار في جميع مناطقنا".

واختتمت عضوات اتحاد المرأة الشابة في منبج، بيانهن بترديد شعارات تحيي مقاومة الكريلا وتمّجد الشهداء.

(س ع/ي م)

ANHA