اتحاد المرأة الشابة في مخيم أبو خشب بدير الزور يدين المؤامرة الدولية بحق القائد عبدالله أوجلان

وقرئ البيان أمام مبنى إدارة مخيم أبو خشب من قبل الإدارية في اتحاد المرأة الشابة روضة العواد بحضور أعضاء الشبيبة الثورية وممثلات مكتب تجمع نساء زنوبيا في مخيم أبو خشب في دير الزور .

واستنكر البيان العزلة المفروضة على القائد عبد الله أوجلان واعتداءات النظام الفاشي التركي. وأضاف "نحن نثني مرة أخرى على القائد عبد الله أوجلان الذي يخوض كفاحاً ضد المؤامرة الفاشية ونحيي ذكرى شهدائنا الذين ضحوا بأنفسهم تحت شعار، لا تستطيعون أن تحجبوا ضوء شمسنا".

واختتم البيان بالقول "على شعبنا ونسائنا النزول إلى الشارع وترديد شعار، حرية القائد حريتنا، وحان وقت حرية قائدنا" .

(أ س/ك)

ANHA