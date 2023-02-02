اتحاد المرأة الشابة في إقليم الجزيرة يختتم كونفرانسه الثالث في قامشلو

تحت شعار "بروح شبابية نوجيان وفيان سننتصر في معركة الحرية" عقد اليوم الخميس، اتحاد المرأة الشابة في إقليم الجزيرة كونفرانسه الثالث في صالة مركز محمد شيخو للثقافة والفن بمدينة قامشلو.

حضر الكونفرانس 500 مندوبة وعضوات مؤتمر ستار وقوات حماية المجتمع- المرأة، وقوى الأمن الداخلي- المرأة، وحدات حماية المرأة (YPJ)، وهيئة الداخلية في إقليم الجزيرة، وفدراسيون جرحى الحرب في شمال وشرق سوريا، وحزب الاتحاد الديمقراطي (PYD)، ومجلس عوائل الشهداء.

علقت في صالة الكونفرانس يافطات كتب عليها "الشبيبة فدائيو القائد آبو"، "بقوى المرأة الشابة وعلى نهج بيريتان سنحقق النصر"، "بروح زاب وآفاشين ومتينا سنكسر العزلة ونحقق الحرية لكردستان"، "بروح الشهيدة سلافا سنكسر العزلة"، "بعلم المرأة نحو تحقيق حياة حرة" باللغة الكردية.

مواصلة الكفاح

أعمال الكونفرانس بدأت بالوقوف دقيقة صمت إجلالاً لأرواح الشهداء، ثم ألقت الناطقة باسم منسقية مؤتمر ستار، رمزية محمد، كلمة أشادت فيها بدور المرأة الشابة في تطوير وحماية المجتمع من سياسات الرأسمالية، وقالت: "بالروح الديناميكية للمرأة الشابة التي أصبحت إلهاماً لانتفاضة (المرأة، الحياة، الحرية) ستتمكن من أن تكون إلهاماً لحرية كل النساء في العالم؛ ففي كل الساحات والمدن تمكنت المرأة بروح آرين وبيمان وياسمين وفيان من تحرير المنطقة من الاحتلال وإرهاب داعش، لذا علينا التقرب بروح هذه المسؤولية ومواصلة كفاحنا".

وأضافت: "إفشال المؤامرات والسياسات التي تحاك ضد شعبنا في شخص القائد عبدالله أوجلان الذي يتعرض لإبادة سياسية، مسؤولية المرأة الشابة؛ لذلك علينا أن نكون يقظات لهذه السياسات عبر تكثيف نضالنا على أساس هدفين رئيسين هما (ريادة الثورة وحماية الثورة والمجتمع)، واليوم نرى هذه الروح في أعين كل المشاركات في الكونفرانس"، مشددة على ضرورة رفع وتيرة نضال حرية المرأة والمرأة الشابة لتحقيق النصر".

تقيم الأعمال والنشاطات

بعدها قرئت مقتطفات من تقييمات وتحليلات القائد عبدالله أوجلان للشبيبة والمرأة الشابة فيما يخص دورهن في ريادة الثورة وضرورة تقوية نظامهن وفق مبادئ حرب الشعب الثورية، وكيفية مواجهة السياسات والهجمات التي تستهدف أخلاق وجوهر الشبيبة.

واستمرت أعمال الكونفرانس بقراءة تقرير تضمن تقييم الوضع السياسي ووضع المرأة الشابة في روج آفا وكردستان وأعمال الاتحاد خلال العامين المنصرمين وتقديم مقترحات للعمل عليها مستقبلاً، بالإضافة إلى عرض سينفزيون عن أبرز الأعمال والنشاطات، ثم النقاش حول التقرير والوضع التنظيمي للمرأة الشابة.

بعد الانتهاء من النقاشات التي ركزت على ضرورة تقوية وتطوير نظام اتحاد المرأة الشابة لمواجهة كل الهجمات التي تستهدف إرادة وكفاح المرأة الشابة وتكثيف النضال في كل الساحات لكسر العزلة المشددة وتحقيق حرية القائد عبدالله أوجلان الجسدية، وإعادة تفعيل دور المرأة الشابة ضمن الكومينات، تم الخروج بعدة قرارات.

القرارات

والقرارات هي: "تنظيم فعاليات مكثفة لكسر العزلة المشددة المفروضة على القائد أجلان وتحقيق حريته الجسدية، تنظيم المرأة الشابة على أساس فكر وفلسفة القائد أوجلان في كل الساحات (الكومين، المدارس، الجامعات، المؤسسات)، العمل على التعريف بفكر القائد أوجلان عبر المحاضرات والاجتماعات والسنفزيون وتوزيع البروشورات، فتح دورات تدريبية على مستوى المدن والمناطق.

تنظيم المرأة الشابة عبر تشكيل الفرق والمجالس في الأحياء والنواحي والمدن، الاستعداد على أساس حرب الشعب الثورية عبر التدريب على السلاح وتشكيل مجموعات للحماية الجوهرية في القرى والمدن، فتح دورات تدريبية على أساس حرب الشعب الثورية، عدم التزام الصمت حيال قتل النساء ومحاسبة الجناة من قبل المرأة الشابة، دعم مقاومة قوات الكريلا ووحدات المرأة الحرة- ستار ضد الهجمات على كردستان، النضال ضد كل أشكال الاحتلال والحرب الخاصة، ضد زواج القاصرات العمل على توعية العائلة والمرأة الشابة، ترسيخ ثقافة الحياة الندية الحرة ضمن المجتمع.

تقوية أعمال جنولوجيا (علم المرأة) عبر إطلاق الحملات وإلقاء المحاضرات في الجامعات، إعادة تفعيل لجنة الإعلام، توسيع أعمال الرياضة والثقافة والفن، تقوية تنظيم أعمال الطلبة ضمن المدارس والجامعات عبر تشكيل المجالس واللجان".

واختتمت أعمال الكونفرانس الثالث لاتحاد المرأة الشابة في إقليم الجزيرة بانتخاب مجلس الاتحاد المكون من 13 عضوة على مستوى إقليم الجزيرة.

(س أ/ف)

ANHA