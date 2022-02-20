اتحاد المرأة الشابة في إقليم الفرات يدين المؤامرة الدولية التي طالت القائد عبدالله أوجلان

أصدر اليوم الأحد اتحاد المرأة الشابة في إقليم الفرات بياناً إلى الرأي العام ندد من خلاله بالمؤامرة الدولية التي طالت القائد عبدالله أوجلان, وذلك أمام المنزل الذي مكث فيه القائد عبدالله أوجلان في قرية علبلور غربي مدينة كوباني.

وقبل إلقاء البيان سار العشرات من عضوات المرأة الشابة في إقليم الفرات من قرية مناز واتجهن صوب قرية علبلور, ولدى وصولوهن ألقي بيان قرئ باللغتين الكردية والعربية باسم اتحاد المرأة الشابة في إقليم الفرات.

وجاء في نص البيان ما يلي: " نقف في هذه القرية التي أصبحت لنا مدرسة للأمة الديمقراطية التي حضنت جميع الشعوب من المكونات وجميع المذاهب على أساس مجتمع أخلاقي وسياسي والتي منحت لأول مرة للمرأة حقوقها بالشكل التام ولعبت دورها في جميع المجالات".

وأضاف البيان "ومن هذه المدرسة انطلقت شرارة الحرية والنضال التي تخرجت منها مناضلات ومناضلين الذين قدموا أرواحهم لنشر فكر وفلسفة القائد عبدالله أوجلان, قائد الإنسانية والشعوب".

وأوضح البيان أن الهدف من هذه المؤامرة التي تمت حياكتها من قبل الدول الرأسمالية السلطوية هو "لإخفاء فكر القائد عبدالله أوجلان الذي كشف قناع دولة الاحتلال التركي, وكان هذا الفكر هو النجاة من جميع أشكال الظلم والعبودية".

وأشار البيان أن "هذه المؤامرة بصمة عار على جبين جميع من كانت له يد بها وبإدخال حزب العمال الكردستاني في قائمة الإرهاب".

وأوضح البيان في الختام أن "جميع دول العالم التي تعلم أننا قد تحررنا بفكر القائد عبدالله أوجلان من ذهنية الدولة ورجس داعش, وأن حل قضايا الشرق الأوسط والمجتمع بأكمله متعلقة بالإفراج عن القائد عبدالله أوجلان وإزالة حزب العمال الكردستاني من قائمة الإرهاب".

تعرض القائد عبد الله أوجلان في التاسع من شهر تشرين الأول لعام 1998 لمؤامرة دولية من قبل دولة الاحتلال التركي وشارك فيها العديد من الدول بقيادة أمريكا, هذه المؤامرة بدأت في هذا اليوم بإخراج القائد عبد الله أوجلان من سوريا حتى تم اعتقاله في الخامس عشر من شهر شباط لعام 1999 في العاصمة الكينية نيروبي.

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ANHA