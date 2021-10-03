اتحاد المرأة الشابة في حلب يستنكر استخدام الاحتلال التركي الأسلحة الكيماوية ضد الكريلا

منذ 23 نيسان الماضي، ودولة الاحتلال التركي تشن هجماتها على مناطق الدفاع المشروع، مستخدمةً الأسلحة الثقيلة والمتطورة والمحرمة دولياً، حيث استخدمت الأسلحة الكيماوية والغازات السامة 157 مرة في غضون الـ 5 أشهر الماضية.

وفي هذا الصدد، أدلى اتحاد المرأة الشابة في حيّي الشيخ مقصود والأشرفية في مدينة حلب، ببيان إلى الرأي العام، بمشاركة العشرات من أعضاء الاتحاد، وذلك أمام مركزه في القسم الشرقي من حي الشيخ مقصود، وقرئ البيان من قبل العضوة نسرين جعفر.

وجاء في مستهل البيان: "ندين ونستنكر الهجمات والقصف الكيماوي والأعمال غير الإنسانية على جبال كردستان، والصمت الدولي حيال الفاشية التركية والأعمال التي تقوم بها".

ومضى بالقول: "أين مَن يدّعون حقوق الإنسان؟ وأين منظمات السلام العالمي؟ إن تركيا تنتهك كافة القوانين الدولية باستخدامها الغازات السامة على مناطق الدفاع المشروع، وتبرهن يومياً للعالم أجمع، أنها دولة فاشية غير أخلاقية؛ تقصف وتدمر وتستخدم كافة الأساليب والوسائل من أجل تحقيق خلافتها المزعومة".

وأعرب اتحاد المرأة الشابة عن دعمه لمقاتلي الكريلا بالقول: "نعاهد رفاقنا في جبال كردستان، على أننا سنساهم ونقف إلى جانبهم ونسير على خطاهم، وسنكون بالمرصاد في وجه الفاشية التركية".

واختتم الاتحاد بيانه بالقول: "كما نرفض الأعمال العدائية التي تقوم بها الدولة التركية الفاشية على جبال كردستان وعلى أماكن وجود الكريلا".

لينتهي البيان بترديد الشعارات التي تحيّي مقاومة الكريلا.

(ح م/ س ر)

ANHA