اتحاد المرأة الشابة في حلب يعلن انضمامهم للنفير العام

تحت شعار "بشجاعة YJA STAR وبانتفاضة المرأة الشابة ستنتصر ملحمة الحرية"، نظم اتحاد المرأة الشابة في حي الشيخ مقصود مسيرة بالمشاعل للانضمام للنفير العام الذي أعلنت عنه منظومة المجتمع الكردستاني لمساندة قوات الكريلا في باشور كردستان.

وشارك في المسيرة مئات من الشبان والشابات بالإضافة إلى أهالي الحي.

وتجمع الأهالي امام قاعة الاجتماعات بالقسم الغربي من حي الشيخ مقصود رافعين أعلام اتحاد المرأة الشابة، حركة الشبيبة الثورية السورية، قوات الدفاع الشعبي، وصور القائد عبد الله أوجلان.

وانطلق المسيرة امام قاعة الاجتماعات وسط ترديد الشعارات التي تحيي قوات الكريلا، يموت الخيانة، وتجول المسيرة شوارع الحي، بعد توجه إلى ساحة جبانات بالقسم الشرقي من الحي.

وعند وصولهم، وقفوا دقيقة صمت، من ثم تحدثت عضوة اتحاد المرأة الشابة مايا محمد بأن الهجمات الدولة التركية مستمرة على مناطق الدفاع المشروع بمشاركة خيانة حزب الديمقراطي الكردستاني، وقالت "منطقة زاب من أحد المناطق التي فشلت وانهارت الدولة التركية فيها، لذلك يقومون بشن هجماتهم بشكل وحشي على تلك المنطقة لاحتلالها".

وأشارت مايا إلى "أن قوات الكريلا تبدي مقاومة تاريخية وعظيمة أمام هجمات الاحتلال التركي والحزب الديمقراطي الكردستاني في كل من زاب وآفاشين وماتينا، وهذه المقاومة ستستمر حتى إنهاء الاحتلال والخيانة".

ودعت مايا محمد المرأة الشابة في حيي الشيخ مقصود والاشرفية للانضمام إلى النفير العام، "لأن هذه الحرب هي حرب الكرامة والشرف"، وقالت "علينا أن نقف مع قواتنا الذين يقامون في جبال كردستان أمام هجمات الاحتلال، لولا قواتنا لقامت أعدائنا بإمحائنا وطمس هويتنا".

بعدها تم عرض سينفزيون حول مقاومة الكريلا في باشور كردستان، دعماً لقوات الكريلا.

وانتهى المسيرة بترديد الشعارات التي تحيي مقاومة الكريلا.

(ع س/ل)

ANHA