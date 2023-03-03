اتحاد المرأة الشابة في دير الزور يعقد اجتماعه السنوي لعام 2022

بدأ الاجتماع الذي حضرته ممثلات تجمع نساء زنوبيا وممثلات حركة الشبيبة الثورية وممثلات اتحاد المرأة الشابة بدير الزور، بالوقوف دقيقة صمت إجلالاً لأرواح الشهداء.

ثم قرأت الإدارية في اتحاد المرأة الشابة بدير الزور سهى السعيد توجيهات القائد عبد الله أوجلان والتقرير السياسي الذي ناقش الوضع السياسي والتحديات التي تواجه الشرق الأوسط والمؤامرات التي تحاك من قبل دول الرأسمالية التي تعيق مشروع الأمة الديمقراطية وتسلط الضوء على العقلية الرأسمالية وهجمات دولة الاحتلال التركي على شمال وشرق سوريا وقطعها لمياه نهر الفرات وتقارب حكومة دمشق وإيران مع دولة الاحتلال التركي.

وشددت على ضرورة "تصعيد النضال الثوري ضد الاحتلال التركي وهجماته على شمال وشرق سوريا وجبال الصمود وما يرتكبه من جرائم وإبادة بشرية وثقافية وتغير ديمغرافي"

وأكدت سهى السعيد "نجدد استنكارنا لهذه الممارسات ولن نقف مكتوفي الأيدي حيال ما يقوم به الاحتلال التركي من اغتصاب وقتل وخطف وتهجير بحق الشعب والمرأة وأمام الحصار المفروض والمطبق وسياسة التجويع التي تمارسها حكومة دمشق ضد أهلنا وشعبنا ضمن مناطق سيطرته".

ثم قرأت الناطقة باسم المرأة الشابة بخط الوسط، عفاف الخليف بدير الزور التقرير السنوي لاتحاد المرأة الشابة لعام 2022 ليفتح بعدها باب النقاشات أمام الحضور حول الأمور التنظيمية والمشاكل والصعوبات التي واجهت الفئة الشابة في دير الزور خلال عام.

واختتم الاجتماع تم فتح باب النقاش أمام الحضور والخروج بالعديد من التوصيات

1- تفعيل دورات مغلقة خاصة بالمرأة

2-تفعيل دورات فكرية مفتوحة

3-حملات توعية ضد المخدرات

4-حملات توعية ضد تزويج القاصرات

5-تفعيل دورات محو أمية خاصة بالمرأة

6-زيارات من قبل المرأة الشابة للمجالس والمؤسسات بدير الزور

7-تفعيل دورات معلوماتية وحاسوب

8-إعداد محاضرات من قبل ممثلات المرأة الشابة بدير الزور

9- عقد اجتماع كل 6 أشهر للمرأة الشابة على مستوى دير الزور.

(أ س)

ANHA