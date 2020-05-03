اتحاد المرأة الشابة في الحسكة يوزّع الكمامات على الأهالي مجاناً

بعد تأكيد حالتي إصابة بفيروس كورونا في مدينة الحسكة, وفرض قوى الأمن الداخلي حظراً للتجوال بشكل كامل على حي عمران, ازداد الطلب على وسائل الوقاية من الفيروس ومنها الكمامات.

ونتيجة الطلب المتزايد وغلاء أسعارها في المدينة, بادر اتحاد المرأة الشابة في الحسكة بالتنسيق مع هيئة الشباب والرياضة بتوزيع 850 كمامة على الأهالي وبشكل مجاني.

وتأتي هذه المبادرة ضمن سلسلة المبادرات الإنسانية التي تؤكد على تكاتف الشعب في مواجهة فيروس كورونا.

وفي هذا السياق أفادت الإدارية في اتحاد المرأة الشابة في إقليم الجزيرة بسمة محمد : "قمنا بمشروع صغير في بلدة رد شقرا في ناحية الهول وهي صنع الكمامات, وقمنا بالتنسيق مع هيئة الصحة لتعقيمها".

وبينّت بسمة, أنهم قاموا بتوزيعها على أهالي المدينة بشكل مجاني بسبب غلاء أسعار الكمامات واحتكار التجار لها.

وطالبت بسمة أهالي مدينة الحسكة التقيد بالمنازل للحد من انتشار الفيروس.

هذا ويواصل اتحاد المرأة الشابة العمل على صناعة الكمامات لتغطية حاجة جميع أهالي الحسكة والمناطق التابعة لها.

يذكر أن العديد من الاتحادات والمؤسسات النسائية في شمال وشرق سوريا أطلقت مثل هذه المبادرات، ومنها لجنة الاقتصاد التابعة لمؤتمر ستار في إقليم الفرات التي وزعت أمس كميات من الكمامات مجاناً على أهالي كوباني.

(س و)

ANHA