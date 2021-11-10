اتحاد المرأة الشابة بدير الزور يخرج 33 متدربة من دورة على الخياطة والنسيج

وكان اتحاد المرأة الشابة قد افتتحت منذ قرابة شهر، دورة تدريبية لنساء البلدة، في إطار تحسين الواقع الاقتصادي للمرأة ودعم استقلالها.

وهنأت الإدارية في اتحاد المرأة الشابة بدير الزور، سها السعيد، الـ 33 متدربة، بتخرجهن بعد خضوعهن لدوره تدريبية على أصول الخياطة والنسيج.

وأشارت سها إلى خضوع المتدربات ضمن دورة الخياطة والنسيج، لدروس فكرية ومهنية وذلك بهدف تمكين واقعها فكرياً ومهنياً، مضيفة "نسعى بكامل طاقتنا إلى استعادة دور المرأة بعد تعرضها للتهميش والإقصاء خلال سيطرة مرتزقة داعش على المنطقة".

وبحسب الإدارية، فإن اتحاد المرأة الشابة يدرس افتتاح دورة تدريبية على الحاسوب.

بدورها، شكرت المتدربة فاطمة حسين، القائمات على الدورة التدريبية، مؤكدة اكتسابها الخبرة الجيدة في تنفيذ ما تعلمته على أرض الواقع.

وفي ختام الفعالية، منح الاتحاد شهادات الشكر والتقدير للمتدربات.

(ع ع/ي م)

ANHA