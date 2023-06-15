اتحاد المرأة الشابة : هجمات تركية اكمال للتغيير الديمغرافي عبر سياسية الاحتلال والتهجير  

وقرأ البيان الشفوي باللغة الكردية في ساحة المرأة الحرة في مدينة كوباني، من قبل الناطقة باسم اتحاد المرأة الشابة في إقليم الفرات فريال تمي.

واعتبر اتحاد المرأة الشابة في إقليم الفرات، أن ما تقوم إكمال لمشروعها الديمغرافي الهادف إلى إفراغ المنطقة من سكانها غبر سياسة الاحتلال والتهجير.

مشيراً إلى أن دولة الاحتلال ترهب من المشروع الديمقراطي الذي ولد من فكر وفلسفة القائد، وتحيا في ظله كل المكونات بأمن وأمان، والذي بات حاجزاً أمام مشاريع دولة الاحتلال.

وأكد اتحاد المرأة الشابة في إقليم الفرات أن دولة الاحتلال لن تستطيع الوصول لأهدافها "فاليوم شعب المنطقة ذوو همة عالية وأصحاب إرادة، بفضل ما ورثوه من فكر من القائد عبد الله اوجلان".

وفي الختام طالب اتحاد المرأة الشابة في إقليم الفرات من أهالي المنطقة بتصعيد النضال بوجه الهجمات التركية، والتسلح بفكر وفلسفة القائد عبد الله أوجلان لردع دولة الاحتلال وكسر شوكتها.

يذكر أن مناطق شمال وشرق سوريا شهدت منذ مطلع الأسبوع الجاري تصعيداً عسكرياً من جانب الاحتلال التركي، والذي قصف مناطق متفرقة عشرات المرات بالطائرات المسيّرة والمدفعية، أسفر عن شهداء وجرحى.

(ن ك/سـ)

ANHA