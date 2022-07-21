اتحاد المرأة الإيزيدية يطالب بفرض حظر جوي على شمال وشرق سوريا

ضمن المطالبات العديدة التي صرحت بها الأحزاب السياسية والمنظمات المدنية في شمال وشرق سوريا، بالوقوف في وجه هجمات وتهديدات دولة الاحتلال التركي، والداعية إلى فرض حظر جوي على المنطقة وإغلاق المجال الجوي أمام الطائرات والمسيّرات التابعة للاحتلال التركي، أعلن اتحاد المرأة الإيزيدية في حلب، عبر بيان أدلى به اليوم، عن انضمامه للحملة.

البيان قرئ من قبل عضوة منسقية اتحاد المرأة الإيزيدية في حلب نوروز أدو، وذلك من أمام مركز الاتحاد الواقع في القسم الغربي من حي الشيخ مقصود، بحضور العشرات من عضوات الاتحاد، إلى جانب عدد من العوائل الإيزيدية بحلب.

استهل البيان بالإشارة إلى أن "الحكومة التركية تهدف من ارتكاب الجرائم ضد شمال وشرق سوريا والتي تسببت باستشهاد الرموز السياسية والعسكرية، إلى إبادة الشعب بكل أطيافه واحتلال المناطق وسلب ممتلكات الأهالي".

كما قال إن تكرار القصف اليومي لكافة القرى والبلدات الآمنة بكل وحشية، وترويع واستهداف كل ما هو حي وآمن، "هو لتكرار سيناريو المناطق المحتلة (عفرين وكري سبي وسري كانيه)، والتي كان ضحيتها الشعب، حيث ارتكبت أبشع وأعنف الجرائم الممنهجة ضد السكان".

وعبر بيانه، ضم اتحاد المرأة الإيزيدية صوته إلى حملة الأحزاب والقوى السياسية في شمال وشرق سوريا المطالبة بفرض حظر جوي على شمال وشرق سوريا.

داعياً في ختام بيانه، جميع المنظمات الدولية والحقوقية و"الدول الضامنة" في المنطقة، إلى منع تركيا من شن أي هجوم على شمال وشرق سوريا، لما لها من انعكاسات سلبية على حل الأزمة السورية، والتي ستكون منطلقاً "لإعادة إحياء الجماعات الإرهابية التي تجد ملاذا آمناً لها في المناطق المحتلة من قبل تركيا.

(م،ع/ي م)

ANHA