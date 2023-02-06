اتحاد المرأة الإيزيدية ينظم محاضرة عن المؤامرة الدولية بحق القائد أوجلان

وشارك في المحاضرة التي نظمت بمركز اتحاد المرأة الإيزيدية الواقع في ناحية تربه سبيه بمقاطعة قامشلو، اليوم الإثنين نساء الناحية بجميع مكوناتها (العربية، الكردية، السريانية) ونساء المجتمع الإيزيدي.

بدأت المحاضرة بالوقوف دقيقة صمت؛ إجلالاً لأرواح الشهداء، ثم ألقت الإدارية في اتحاد المرأة الإيزيدية في إقليم الجزيرة، هدية شمو، المحاضرة، واستهلتها بذكر مراحل المؤامرة التي أحيكت ضد القائد عبد الله أوجلان والجهات التي شاركت فيها.

وبينت هدية أن المؤامرة استهدفت جميع الشعوب والمكونات في شخص القائد أوجلان؛ لأنه مؤسس نظرية الأمة الديمقراطية وحارب لتخليص الشعوب من الظلم والاضطهاد".

وتابعت:" ليس هذا فقط بل رسم طريق الحرية للمجتمعات؛ للخلاص من الذهنية الذكورية والسلطوية وأنار درب النضال للمرأة عبر طرح قضية حرية المرأة وتأثيرها على المجتمعات".

في الختام، دعت المشاركات في المحاضرة إلى تصعيد النضال أمام السياسات الهادفة؛ للنيل من إرادة الشعوب وتطلعاتها إلى الحرية عبر العمل على تحرير القائد أوجلان جسدياً.

(كروب/آ)

ANHA