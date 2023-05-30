اتحاد المرأة الإيزيدية يندد بمحاولات الجيش العراقي تطويق مخيم مخمور

بموازاة الردود المنددة بمحاولات الجيش العراقي منذ 11 يوماً (20 أيار الجاري) لحصار مخيم مخمور (الشهيد رستم جودي)، يبدي أهالي المخيم مقاومة كبيرة في وجه هذه السياسات.

وفي سياق التنديد بمحاولات حصار المخيم، أدان اتحاد المرأة الإيزيدية (مكتب حلب) هذه المحاولات، كما أدان جميع المنظمات المشاركة في "كسر إرادة الأهالي في شنكال ومخمور".

وأوضح البيان الذي قرأته عضوة الاتحاد ريما سيدو، بحضور العشرات من عضوات الاتحاد، أن "السياسة التي تحاك ضد شعبنا الكردي وضد أجزاء كردستان الأربعة، أصبحت تهدد الأمن العالمي"، منوهاً "وخاصةً الدول الأربعة التي تتكاتف وتتضامن على دماء شعبنا الكردي وكسر إرادته أينما كان".

مشيراً إلى تحركات الجيش العراقي في هذا الصدد، ومحاولاته إحاطة المخيم بالأسلاك الشائكة ووضع نقاط مراقبة عسكرية، حول مخيم مخمور الذي يقطنه نحو 12 ألف شخص، هُجّروا إليه من منطقة بوطان في باكور (شمال كردستان) في تسعينيات القرن الماضي؛ جراء ممارسات القمع التي مارستها الدولة التركية بحقهم عام 1994.

كما رأى اتحاد المرأة الإيزيدية أن هذه السياسات والاتفاقات نفسها تطال الأهالي في شنكال وشمال وشرق سوريا.

(ي م)

ANHA