منذ منتصف آذار المنصرم، يبني الجيش العراقي جداراً إسمنتياً على الحدود ما بين روج آفا وشنكال، ويعززه بكاميرات حرارية وأسلاك شائكة بعمق 5 كم داخل أراضي شنكال، ما أثار ردود فعل غاضبة لدى الشعب الإيزيدي وشعب شمال وشرق سوريا.

وعليه، أصدر اتحاد المرأة الإيزيدية في روج آفا بياناً كتابياً إلى الرأي العام، حصلت وكالتنا على نسخة عنه، جاء فيه:

"نحن في اتحاد المرأة الإيزيدية ندين ونستنكر الأعمال التي تحاول تمزيق مقدرات وإرادة وجغرافية الشعب الواحد بأيدي أعداء الأمم، ومجرمي الحضارة الإنسانية، بأعمال لا تمت إلى الأخلاق الإنسانية بشيء، وتعمل على زرع التفرقة والعنصرية والبعد عن واقع وحقيقة الشعوب التي عاشت آلاف السنين في جغرافية واحدة على أسس المحبة والتآخي، وذلك ببناء جدار الفصل العنصري والشوفيني بين شمال وشرق سوريا ومناطق غرب العراق".

وأضاف البيان "فمناطق شنكال الوحيدة التي عانت عام 2014، وذلك بتهجير سكانها وسبي نسائها وقتل رجالها وارتكاب أبشع الجرائم بحق الإنسانية على أيدي القوة الظلامية، داعش وداعميها، من قوة تدعيّ أنها تحمي شعبها، لكن مع الأسف تلك القوة ساهمت بشكل مباشر مع داعش، أمام أعين العالم أجمع، ولكي تحقق مخططها اليوم، تقوم ببناء جدار الفصل بين الشعب الواحد وتلك القوة الظلامية".

وواصل في السياق نفسه "تقوم بارتكاب أبشع الجرائم ضد الإنسانية، وتقوم بانتهاكات يومية في كافة المناطق بقصف المركبات المدنية واغتيال خيرة أهلنا وشعبنا ورفاقنا وأصدقائنا، كل ذلك لنرضخ لشروطها وسياساتها العنصرية والشوفينية".

مؤكداً في ختامه "ليعلم هؤلاء الأعداء، سواء في الداخل أو الخارج، إننا ماضون خلف شهدائنا ولن نتنازل عن حقوقنا في العيش بحرية وكرامة، مهما فعلوا من إجرام بحقنا حتى تحرير ترابنا وتحقيق النصر".

(م ح)

ANHA