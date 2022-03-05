اتحاد المرأة الإيزيدية في إقليم الجزيرة يفتتح مكتباً له في تربه سبيه

افتتح اتحاد المرأة الإيزيدية مكتباً له اليوم في ناحية تربه سبيه بالتزامن مع نشاطات اليوم العالمي للمرأة.

مراسم الحفل بدأت بالوقوف دقيقة صمت على أرواح الشهداء بعدها ألقت الإدارية في اتحاد المرأة الإيزيدية في إقليم الجزيرة هدية شمو كلمة أشارت من خلالها إلى أن افتتاح المكتب اليوم "هو وفاء لدماء الشهيدات اللواتي قدمن أرواحهن من أجل حرية وحماية المرأة وأن المرأة الإيزيدية تعرضت عبر التاريخ للكثير من الظلم والاستعباد وآخرها على يد مرتزقة داعش" ونوهت إلى أن افتتاح المكتب هو من أجل حماية وتنظيم المرأة الإيزيدية".

وبدورها ألقت الرئيسة المشتركة للبيت الإيزيدي في إقليم الجزيرة ليلى إبراهيم كلمة باركت من خلالها افتتاح المكتب على كافة النساء وبينت أنه خطوة مهمة في تطوير وتنظيم عمل النساء.

وباسم مؤتمر ستار ألقت الإدارية في مؤتمر ستار رمزية محمد كلمة بينت من خلالها أن افتتاح المكتب بمناسبة اليوم العالمي للمرأة هو إنجاز كبير للنساء في شمال وشرق سوريا، من خلال التضحيات الكبيرة التي قدمنها من أجل تطوير المجتمع.

كما وألقت الإدارية في مكتب المرأة في حركة المجتمع الديمقراطي زينب حسن كلمة باركت من خلالها افتتاح مكتب المرأة الإيزيدية على كافة النساء الإيزيديات وأكدت أنه وبفضل تضحيات المرأة الكردستانية نجد اليوم المرأة تتبوأ مكانتها في المجتمع وتدافع عن حقوقها.

وفي الختام تم قص شريط افتتاح المكتب من قبل رفحة حسين والدة الشهيد محمد خير واختتمت مراسم الافتتاح بعقد حلقات الدبكة.

(ك)

ANHA