اتحاد المرأة الإيزيدية في حلب: هدف الاحتلال التركي كسر إرادة الشعب الإيزيدي

وأدلى اتحاد المرأة الإيزيدية بياناً إلى الرأي العام، ندد فيه بجريمة استهداف الدولة التركية للرئيس المشترك لمجلس الإدارة الذاتية في شنكال، مروان بدل.

تجمّعت عشرات النساء أمام البيت الإيزيدي في القسم الغربي من حي الشيخ مقصود في حلب، وقرئ البيان من قبل الإدارية في اتحاد المرأة الإيزيدية في حلب، نوروز أدو.

وأشار البيان إلى "أن اعتداءات دولة الاحتلال التركي المستمرة واستهدافها للقياديين الإيزديين عبر طائراتها المسيّرة، تعود للحقد والكره الذي تكنه للمجتمع الإيزيدي؛ نتيجة تمسكه بثقافته وديانته، وإعلانه الإدارة الذاتية في شنكال.

وأضاف البيان: "مخططات دولة الاحتلال التركي تهدف إلى إنهاء الإدارة الذاتية والنظام الديمقراطي وكسر إرادة الشعب الإيزيدي في شنكال من خلال القصف واغتيال القادة وكان آخره استهداف الرئيس المشترك للإدارة الذاتية، الشهيد مروان بدل مع طفليه".

وناشد البيان "على كافة المنظمات الإنسانية والحقوقية الوقوف في وجه تلك الجرائم، والقيام بالمسؤولية الإنسانية لوضع حد لتلك الهجمات".

(ن ش/ف)

ANHA