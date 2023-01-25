اتحاد المهن الطبية يطالب المنظمات الطبية الدولية بأداء دورها لرفع العزلة عن القائد

أدلى اتحاد المهن الطبية في شمال وشرق سوريا اليوم الأربعاء، ببيان؛ تنديداً بالعزلة المشددة المفروضة على القائد أوجلان، وطالب فيه اللجان والمنظمات والاتحادات الطبية بالتدخل والضغط على دولة الاحتلال التركي للكشف عن وضع القائد الصحي.

قرئ البيان في مشفى الشعب في العزيزية بمدينة الحسكة، باللغة الكردية من قبل المشرفة في قسم التمريض "سونكول حمو"، وباللغة العربية من قبل الرئيسة المشتركة لمشفى الشعب بالحسكة "شفين عبد القادر".

قال البيان في مستهله "في ظل ما يشهده القائد أوجلان من عزلة مشددة في سجن إمرالي منذ عام 1999 وإلى الآن، تتكتم الدولة التركية المحتلة على وضعه منذ أكثر من 22 شهراً".

وتابع البيان "ترفض دولة الاحتلال التركي إعطاء معلومات عن وضع القائد أوجلان، بهدف حرمانه من حماية القانون الدولي، وهذا ما يثير القلق الكبير لدينا".

وشدد البيان "نحن الكادر الصحي والطبي في شمال وشرق سوريا، نرفع هذا البيان لنضع الرأي العام العالمي أمام المسؤولية التاريخية إزاء القائد أوجلان، وخاصة، اللجنة الدولية للصليب الأحمر ـ الجمعيات الوطنية للصليب والهلال الأحمر ـ الاتحاد الدولي لجمعيات الصليب والهلال الأحمر ـ منظمة الصحة العالمية ـ منظمة أطباء بلا حدود العالمية".

وبيّن البيان "كان المفروض أن تبادر هذه المنظمات إلى دخول سجن إمرالي في وقت سابق، وبيان انعدام الشروط الصحية والرعاية الطبية للقائد أوجلان، وأن تتدخل الآن وعلى وجه السرعة، بعد هذا التكتم على وضعه، وتمارس دورها بموجب القانون الدولي في كشف النقاب عن ذلك".

وأكد البيان في ختامه "نحن إذ نعبّر للرأي العام العالمي عن مشاعرنا العميقة ورأينا الواضح، فإننا نبدي جهوزيتنا الكاملة لممارسة الدور المنوط بنا عندما تتاح لنا الفرصة التي تمكننا من اللقاء بالقائد أوجلان".

(س س/ ل م)

ANHA