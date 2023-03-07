اتحاد المهن الصحية يعقد كونفرانسه التأسيسي في دير الزور

عقد الكونفرانس في قاعة المجلس المدني في منطقة السبعة كيلو بدير الزور بحضور ممثلي وممثلات القطاع الصحي وممثلي مؤسسات المجتمع المدني بدير الزور

وبدأ الكونفرانس بالوقوف دقيقة صمت إجلالاً لأرواح الشهداء تلاها كلمة باسم مجلس سوريا الديمقراطية ألقاها عضو علاقات مجلس سوريا الديمقراطية بدير الزور أنس المرفوع، قال فيها إن مجلس سوريا الديمقراطية يبذل جهوداً مكثفة لجمع الأطراف السياسية من أجل تشكيل جبهة وطنية موحدة تشمل كافة الأطراف السورية من أجل إيجاد حل للأزمة السورية.

تلاها كلمة باسم المجلس التنفيذي ألقتها الرئيسة المشتركة شهناز الهفل قالت فيها: "نعمل يداً بيد لتطوير العمل الإداري والمهني في كافة القطاعات. والإدارة الذاتية تدعم وتقف على كافة الخطط والخطوات التي تنظم الحياة الإدارية والمهنية وخاصة في دير الزور"

كما ألقت الرئيسة المشتركة للجنة الصحة بدير الزور خديجة محمد كلمة ذكرت فيها أن الكوادر الطبية في دير الزور كان لهم دور كبير وفعال في الكفاح والاستمرار في العمل وتطويره رغم الصعوبات والتحديات التي تواجههم من عدم استقرار أمني واقتصادي والظروف التي تمر على شمال وشرق سوريا.

بعدها قرئ التقرير السنوي الذي تضمن كافة الأعمال التي أنجزها القطاع الصحي بدير الزور. كما قرئ النظام الداخلي من قبل الرئيسة المشتركة لمؤسسات المجتمع المدني بدير الزور سجى الهويدي، وتمت مناقشته والمصادقة عليه من قبل الحضور.

وفي ختام الكونفرانس تم انتخاب المجلس الإداري والذي ضم 15 عضواً.

(أ س/ك)

ANHA