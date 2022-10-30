اتحاد المهن الصحية لإقليم عفرين يعقد كونفرانسه الأول في الشهباء

وعقد الكونفرانس في صالة الشهيدة آخين ولات الواقعة في ناحية فافين بمقاطعة الشهباء، وشارك فيه ممثلون عن القطاع الصحي، ومجالس المؤسسات المدنية لإقليم عفرين.

وبدأ الكونفرانس بوقوف المشاركين دقيقة صمت إجلالاً لأرواح الشهداء، ثم قرأت الإدارية في حركة المجتمع الديمقراطي لإقليم عفرين كلى جعفر تقييمات القائد عبد الله أوجلان حول أهمية بناء مجتمع صحي في الوقت الراهن في ظل ازدياد الأمراض، وبناء قاعدة صحية مرتكزة على أسس فهم الحياة الصحية الأخلاقية.

بدوره، ألقى الرئيس المشترك لحركة المجتمع الديمقراطي لشمال وشرق سوريا، غريب حسو، كلمة، بارك فيها انعقاد الكونفرانس على العاملين في القطاع الصحي وأكد أنه خطوة إيجابية لترسيخ مجتمع صحي أخلاقي ديمقراطي.

وأضاف: "في ظل الظروف الصعبة التي تمر بها المنطقة جراء الحصار الخانق من قبل حكومة دمشق ومنعها مرور المواد الأساسية إلى المنطقة، وغيرها من السياسات انعقد الكونفرانس وتأكيد الأهالي على المقاومة هو الرد الأمثل على تلك السياسات القذرة، على هذا الأساس علينا أن ننظم أنفسنا عسكرياً وسياساً، ونشكل قوة لإفشال كافة المخططات والسياسات القذرة".

وتطرق غريب حسو إلى استخدام دولة الاحتلال التركي الأسلحة الكيماوية في هجماتها على جبال كردستان وأكد "بعد فشل الاحتلال التركي في تحقيق أهدافه، لجأ إلى استخدام الأسلحة الكيماوية أمام مرأى العالم أجمع الذي غض الطرف عن جرائمه ما شجعه على الاستمرار في ارتكاب الجرائم".

ثم قرأت عضوة اتحاد المهن الصحية، فهيمة كوشان تقرير أعمال الاتحاد على مدار الأعوام الماضية وفتح باب النقاش حولها مع الحضور.

بعدها، قرأ عضو الاتحاد فريد علي النظام الداخلي للاتحاد وتم فتح باب النقاش حول بنوده المؤلفة من 15 بنداً، ليتم بعدها انتخاب رئاسة مشتركة لاتحاد المهن الصحية في إقليم عفرين ضمن حركة المجتمع الديمقراطي.

(ف)

ANHA