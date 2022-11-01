اتحاد المحامين يستجيب لمطالب عائلة الشهيد سردم آكري

يرتكب جيش الاحتلال التركي جرائم حرب بحق مقاتلي ومقاتلات الكريلا في مناطق الدفاع المشروع بباشور (جنوب كردستان) باستخدامها للأسلحة الكيماوية المحرمة دولياً والأسلحة النووية التكتيكية ضد أنفاق الحرب بجبال كردستان.

هذه الجرائم تم توثيقها لأكثر من مرة من قبل قوات الدفاع الشعبي (HPG) إذ أوضحت في بيان لها في الـ 30 تشرين الأول/ أكتوبر الماضي، أن الاحتلال قصف مناطق المقاومة 9 مرات بالقنابل المحظورة و11 مرة بالأسلحة الكيماوية.

وفي وقت سابق طالبت عائلة الشهيد سردم آكري، المقاتل في قوات الدفاع الشعبي (HPG) الذي استشهد إثر الهجمات الكيماوية لدولة الاحتلال التركي، المحامين والجهات الحقوقية بفتح دعوى قضائية ضد الدولة التركية المحتلة في المؤسسات القانونية العالمية.

من جانبه استجاب عضو اتحاد المحامين في إقليم الجزيرة، محمد أمين نعيمي، لمطالب عائلة الشهيد سردم آكري، وأكد على البدء بالإجراءات القانونية اللازمة لرفع الدعوى القضائية ضد تركيا.

أوضح نعيمي، كمحامين استلموا عدة قضايا ضد "جرائم الفاشية التركية وبالأخص استخدامها للأسلحة الكيماوية المحرمة دولياً ضد الكرد، واختراقها للمبادئ والقوانين الدولية لاستخدامها هذه الأسلحة والذي أسفر عن استشهاد العديد من مقاتلي ومقاتلات الكريلا في جبال كردستان، وواحدة من هذه القضايا هي قضية عائلة الشهيد سردم آكري".

وأكد نعيمي "سنبدأ بالإجراءات القانونية اللازمة لرفع هذه القضية حسب المبادئ القانونية لها إلى محكمة العدل الدولية التي من شأنها محاسبة الدول على جرائمها، وأيضاً محكمة لاهاي التي تأسست حسب نظام روما عام 1998 والتي تختص بمحاسبة مرتكبي هذه الجرائم".

(س أ/آ)

ANHA