اتحاد المحامين يعقد اجتماعه السنوي بمدينة قامشلو ويوقع على رسالة للجنة مناهضة التعذيب الأوروبية

الاجتماع عقد في صالة ميري لاند في حي السياحي بمدينة قامشلو، وحضره أعضاء اتحاد المحامين في شمال وشرق سوريا، وأعضاء لجنة حرية القائد عبد الله أوجلان.

الاجتماع بدأ بالوقوف دقيقة صمت، ومن ثم رحب الرئيس المشترك لاتحاد المحامين في شمال وشرق سوريا مشلب التركان بالحضور، وبعدها تمت قراءة التقرير التنظيمي السنوي لاتحاد المحامين في شمال وشرق سوريا من الفترة الممتدة بين 9 تموز 2021 ولغاية 6 آب 2022.

ومن ثم سلط أعضاء وعضوات اتحاد المحامين في شمال وشرق سوريا من خلال اجتماعهم السنوي الضوء على العزلة المفروضة على القائد عبد الله أوجلان في سجن إمرالي من قبل سلطات الاحتلال التركي وأنها لا تشمل أياً من القوانين الدولية، ومعادية للإنسانية وغير أخلاقية، وأشاروا " مع اعتقال القائد عبدالله أوجلان اعتقلت الإنسانية والديمقراطية، فليس من العدل أن يكون مؤسس الديمقراطية بجوهرها الحقيقي معتقلاً جسدياً".

ليتم بعدها التوقيع على رسالة مفتوحة من هيئة الدفاع عن حرية القائد عبدالله أوجلان في شمال وشرق سوريا، والمبادرة السورية للدفاع عن حرية القائد عبدالله أوجلان، كرسالة موجهة من اتحاد المحامين في شمال وشرق سوريا إلى لجنة مناهضة التعذيب الأوربية CPT، وقع عليها بحكم عضوية الجميع في هيئة الدفاع عن القائد عبدالله أوجلان، وبلغ عددهم 60 محامي ـة.

ومن ثم اختتم الاجتماع بالخروج بـ16 بنداً كتوصيات من الاجتماع، أهمها:

تشكيل لجنة لمتابعة وتوثيق الانتهاكات بشكل عام على حقوق الإنسان.

تطوير العلاقات والتواصل بين اتحاد المحامين في شمال وشرق سوريا وبين نقابة المحامين السوريين والنقابات الإقليمية وغيرها.

توزيع نسخ من مسودة قانون المعايير المهنية والمسلكية على اتحادات الأقاليم لمناقشتها في هيئاتها ليصل إلى إقراره في الاجتماع القادم.

البحث في إمكانية إقامة دعاوى ضد الدولة التركية أمام محاكم الدولة السورية ومحاكم الإدارة الذاتية.

تحديد موعد لعقد اجتماع حقوقي لمناقشة اعتقال القائد عبد الله أوجلان وذلك بتاريخ 3 أيلول 2022.

(ا ي/سـ)

ANHA