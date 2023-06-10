اتحاد المحامين في منبج يعقد كونفرانسه الثالث

حضر الكونفرانس الذي نظم في قاعة مركز الثقافة والفن في منبج، أعضاء وعضوات الإدارة المدنية الديمقراطية في منبج وريفها ومجلس العدالة الاجتماعية واتحاد المحامين ومنظمات المجتمع المدني والأحزاب السياسية ووجهاء وشيوخ العشائر والرئاسة المشتركة لاتحاد المحامين لشمال شرق سوريا.

وبدأ الكونفرانس بالوقوف دقيقة صمت إجلالاً لأرواح الشهداء، ثم رحب المحامي خليل الأحمد بالحضور، فيما تناولت مستشارة الإدارة المدنية الديمقراطية في مدينة منبج وريفها، مزكين محمد الوضع السياسي وقالت: "إن ما يمر به العالم وخصوصاً شمال وشرق سوريا هو حرب عالمية ثالثة تختلف عن سابقاتها وليس لها قواعد واضحة والسيناريو الذي تعتمد عليه هو خلق الأزمات من قبل الدول الكبرى لتحقيق مصالحها".

وأكدت أن "مشروع الإدارة الذاتية بمفهوم الأمة الديمقراطية هو الحل لجميع الأزمات في المنطقة والعالم وأثبت نفسه رغم الحصار المفروض عليه والهجمات السياسية والعسكرية والحرب الخاصة التي تمارس ضده، وما زيارة الوفود إلى مناطق الإدارة الذاتية للاطلاع على نتائجه العملية إلا دليل على نجاحه".

ثم قرأت الرئيسة المشتركة لاتحاد المحامين لشمال شرق سوريا، بشيرة جمال الدين، بعض توجيهات القائد عبدالله أوجلان حول الحقوق والقوانين، وجاء فيها "إن عدم المطالبة بالحقوق أو عدم استخدامها هو أكبر انتهاك للقانون وتكون قوانين الغابة سارية المفعول، ولذلك يكون الأفراد والمجموعات والشعوب صاحبة الحق منتهكة للقانون في حال سكوتها على هضم حقوقها، ويعتبر طلب الحق والقيام بانتفاضة حقاً مقدساً، وهذا هو الجوهر لتكوين القانون والعدالة".

من جانبه، ألقى الرئيس المشترك لمجلس العدالة الاجتماعية في منبج وريفها، أحمد الحسن كلمة أكد فيها أن "المحاماة مهنة حرة تشارك القضاء في الوصول إلى الحقيقة لتحقيق العدل وعلى المحامين العمل بجهد من أجل ترسيخ العدالة الاجتماعية".

ثم قرئ التقرير التنظيمي والمالي لاتحاد المحامين في منبج من قبل مسؤول البحث العلمي في الاتحاد، جاسم عثمان، تلاه انتخاب هيئة إدارية جديدة لاتحاد المحامين حيث انتخب خليل الأحمد وعمر بركل للرئاسة المشتركة لاتحاد المحامين وجاسم عثمان ومحمد أمين العبود وجلال محو كمسؤول البحث العلمي وخازن وأمانة سر وسيتم توزيع الأعمال في أول اجتماع للاتحاد.

وفي الختام أدى أعضاء الهيئة الإدارية الجديدة القسم وأكدوا على متابعة واجبهم بكل جد من أجل تحقيق العدالة الاجتماعية والنهوض بالمجتمع حتى يكون مثالاً يحتذى به.

(م ش/ف)

ANHA