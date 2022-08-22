اتحاد المحامين في الرقة والطبقة يطالب السوريين بالتصدي لجيش الاحتلال التركي

تجمّع العشرات من أعضاء اتحاد المحامين في الرقة والطبقة اليوم، أمام مبنى العدالة الاجتماعية في مدينة الرقة للإدلاء بالبيان الذي قُرئ من قبل الرئيس المشترك لاتحاد المحامين في الرقة، خالد الحسن.

وجاء في مستهل البيان: "إن اتحاد المحامين في الرقة والطبقة يقف اليوم وفي ظل اعتداءات دولة الاحتلال التركي المتكررة على أهلنا على طول الشريط الحدودي في شمال وشرق سوريا، لمطالبة كل المنظمات الحقوقية والإنسانية على مستوى العالم بالوقوف على حقيقة ما يجري من انتهاك لحقوق الإنسان وتوثيق الجرائم التي تُرتكب من خلال مسيّرات النظام التركي بحق القادة والمدنيين في انتهاك واضح لسيادة الأراضي السورية، والعراقية".

أكد البيان "إن كل ذلك يأتي على خلفية فشل النظام التركي في السيطرة على سجن الصناعة في حي غويران بالحسكة والقضاء على حزب العمال الكردستاني (الكريلا) في شمال العراق، بالإضافة إلى خوفها من مشروع الإدارة الذاتية المُعتمد على نظرية الأمة الديمقراطية، ومبدأ أخوة الشعوب، إضافة إلى صدمته الكبرى أمام تماسك الجبهة الداخلية لكافة مكونات الشعب في شمال وشرق سوريا".

شدد البيان "ومن هذا المبدأ فإننا نؤكد على استعدادنا الدائم للوقوف إلى جانب شعبنا في كافة المجالات ونوجّه النداء أيضاً إلى كل الشعب السوري في الداخل والخارج لتحمل مسؤوليته الأخلاقية والوطنية لأن كل ذرة تراب من الأراضي السورية تعني الجميع بغض النظر عن المكون والعرق والمذهب والاختلاف بوجهات النظر".

وتابع "كما أننا نوجه نداء إلى الجيش السوري لتحُّمل واجب الدفاع عن الحدود السورية أين ما وجدت وصد الهجمات المتكررة على الشعب السوري".

(أ ع/خ)

ANHA