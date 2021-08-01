اتحاد المحامين في الجزيرة: يجب تقديم مرتكبي مجزرة قونيا للعدالة الدولية

ارتكبت مجزرة بحق عائلة كُردية في قونيا بتركيا ، هذه المجزرة أثارت سخط واسع لدى الشارع الكُردي، في هذا الصدد أصدر اتحاد المحامين في مقاطعة الجزيرة بياناً إلى الرأي العام حصلت وكالتنا على نسخة منها، وجاء فيه.

"في الوقت الذي امتلأ ملف الإجرام الدولي للدولة التركية وبات جاهزاً للوضع على طاولة محكمة الجنايات الدولية، إذ لم تبق جريمة إلا وارتكبتها وترتقي اغلبها إلى جرائم الحرب وجرائم ضد الإنسانية إلى أنها لا تزال تمضي قدماً على نشر روح العنصرية والحقد بين أبناء المجتمع والتحريض الممنهج على القتل وارتكاب المجازر في شمال كردستان وتركيا وارتكاب الجرائم بحق المدنيين السوريين سواءً داخل الأراضي التركية أو خارجها وكذلك على الأرض السورية ضاربتاً عرض الحائط كافة العهود والمواثيق الدولية ..

ففي يوم الخميس الفائت بتاريخ 30/7/2021م، تم ارتكاب مجزرة بحق عائلة كردية مؤلفة من سبعة اشخاص من مدينة "قونيا" التركية وإن هذه المجزرة ما كانت لتقع لولا فضح السلطات التركية لروح العنصرية والحقد على الشعب الكردي الأمر الذي يجعل هذه السلطة ومؤسساتها بمثابة الفاعل المعنوي والمحرض لهذه الجريمة ...

في اليوم التالي للمجزرة وبتاريخ يوم الجمعة المصادف في 31/7/2021م، استهدفت طائرة مسيرة تابعة للدولة التركية سيارتين مدنيتين داخل الأراضي السورية على الطريق الواصل بين كوباني وحلب تبعد 25 كم2 عن مدينة كوباني مما أدى إلى تدمير السيارتين وهي تهدف بذلك إلى نشر الرعب والفوضى بين أبناء المجتمع في هذه المناطق وضرب حالة الاستقرار والأمان النسبي الذي تعيشها، وحيث أن هذه الجرائم تستدعي الوقوف عليها من قبل المؤسسات الدولية وبشكل خاص هيئة الأمم المتحدة ومجلس الأمن وكذلك تدخل المنظمات الإنسانية والحقوقية الدولية لمحاسبة مرتكبيها.

إننا في اتحاد المحامين في مقاطعة الجزيرة إذا ندين هذه الجرائم ونطالب المجتمع الدولي والمؤسسات الحكومية في كل مكان من أجل التحرك السريع والفعال ووضع حد لهذه الانتهاكات والجرائم التي تقوم بها الدولة التركية ومحاسبة مرتكبيها وتقديمهم للعدالة الدولية.

(أس/ آ)

ANHA