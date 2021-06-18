اتحاد المعلمين في شمال وشرق سوريا ينهي مؤتمره الأول بانتخاب الرئاسة المشتركة للاتحاد

انطلق صباح اليوم المؤتمر الأول لاتحاد المعلمين في شمال وشرق سوريا, وذلك تحت شعار "باتحاد المعلمين سنبني اتحاد الشعوب".

وبدأ المؤتمر الذي عقد في صالة سردم بحي المشيرفة بمدينة الحسكة بالوقوف دقيقة صمت، وبعدها تم إلقاء كلمة باسم حركة المجتمع الديمقراطي من قبل عضو منسقية حركة المجتمع الديمقراطي تاز باشا, والتي باركت المؤتمر على جميع المعلمين والمعلمات في شمال وشرق سوريا, وقالت "يعقد المؤتمر في المرحلة الحساسة التي تمر بها الثورة السورية بعامها الحادي العشر والذي لم يبان حلها إلى الآن".

واشارت تاز، بأن قدرة أكثر من ثمانين ألف معلم/ـة على تنظيم أنفسهم والعمل في هذه الظروف الصعبة والمرحلة الحساسة التي تمر بها مناطق شمال وشرق سوريا استطاعت تنظيم وتطوير العملية التعليمية والتربوية في شمال وشرق سوريا.

وبينت تاز باشا, أن المؤتمر ينعقد على مستوى شمال وشرق سوريا بحضور كافة مكوناتها القومية والدينة والثقافية والأثنية وهو رد قوي في وجه كل التحديات والعقبات.

وبعدها القت الرئاسة المشركة لهيئة التربية والتعليم رجب المشرف كلمة بارك فيها انعقاد المؤتمر الاول لاتحاد المعلمين وتمنى أن يخرج المؤتمر بقرارات فعالة تحقق تطلعات المعلمين والمعلمات والطلبة.

واكد رجب المشرف، على أن تنظيم المعلمين يتم من خلال تشكيل اتحاد عام يشملهم وينهض بهم فكريا، ليكونوا افراداً فاعلين في المجتمع وقادرين على ترسيخ فكر الامة الديمقراطية، وبناء مجتمع ديمقراطي حر, وحماية حقوقهم ودعمهم ماديا ومعنويا، "لأن المعلمين هم الطليعة الواعية في بناء مستقبل مشرق وجيل واع ومثقف".

وبعد ذلك وجهت الأم دلشا باسم أمهات السلام القادمة من برشلونة تحية محبة وسلام إلى جميع الامهات في العالم ودعت القوى والأحزاب الكرية إلى وحدة الصف، ونشر روح السلام والمحبة بين جميع مكونات المنطقة.

واستمر المؤتمر بقراءة التقرير السنوي وتقييم الوضع التنظيمي لاتحاد المعلمين في شمال وشرق سوريا.

وبعدها تم قراءة النظام الداخلي لاتحاد المعلمين في شمال وشرق سوريا من قبل المعلم علي جراد ليتم مناقشة كل مادة على حدى من قبل الحضور والتصويت عليها.

وفي ختام المؤتمر أجريت انتخابات وتم اختيار الرئاسة المشتركة لاتحاد المعلمين في شمال وشرق سوريا ورشح كل من نسرين رشك وجاسم العبدالله ليكونوا رؤساء مشتركين لاتحاد المعلمين في شمال وشرق سوريا. اللذين أديا القسم معاهدين بالعمل الجاد لتحسين وتطوير العملية التربوية والتعلمية.

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ANHA