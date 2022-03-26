اتحاد المعلمين في مقاطعة قامشلو يكرّم ٨١ متخرجاً في  جامعة روج آفا

ونظم اتحاد معلمي مقاطعة قامشلو حفلاً لتكريم معلمين ومعلمات, كانوا يدرّسون اللغة الكردية في المدارس منذ عام 2012, حيث عادوا للدارسة في جامعة روج آفا, وتخرجوا بعد دراسة سنتين, وذلك في صالة السلام بمدينة قامشلو.

وحضر الحفل معلمون من اتحاد المعلمين في شمال وشرق سوريا, وإداريون في المدارس والمعلمون والمعلمات المتخرجون في جامعة روج آفا, مرتدين الزي الفلكلوري الكردي.

وبدأ الحفل بالوقوف دقيقة صمت إجلالاً لأرواح الشهداء, ومن ثم رحب الإداري في اتحاد المعلمين, محمد حاجو بالحضور. كما ألقى مستشار اتحاد المعلمين في شمال وشرق سوريا , سنان جودي كلمة هنأ فيها المعلمين في شمال وشرق سوريا "الذين وقفوا في وجه محاولات الاحتلال التركي لطمس ثقافتنا ولغتنا الكردية".

كما ألقيت كلمة باسم المعلمين المتخرجين من قبل المعلم حسن محمد شكر فيها اتحاد المعلمين ولجنة التربية والتعليم اللذين فتحا الطريق أمامهم لمتابعة تعليمهم في جامعة روج آفا, كما أثنى على جهود المدرسين الذين عملوا في أشد الظروف دون مقابل.

ومن ثم تم تكريم المتعلمين المتخرجين، لينتهي الحفل بعقد حلقات الدبكة.

(ش ي / ف)

ANHA