اتحاد المعلمين في الرقة يستنكر الهجمات التركية ويطالب بحظر جوّي فوق شمال وشرق سوريا

تجمّع العشرات من أعضاء اتحاد المعلمين في مدينة الرقة وريفها أمام مبنى الاتحاد؛ للإدلاء بالبيان الذي قرئ من قبل الرئيس المشترك لاتحاد المعلمين في الرقة، عبد الفتاح المشوار.

وجاء في نص البيان: "نجدد رفضنا للسياسة التركية الفاشية على أراضينا نتيجة الاعتداءات المستمرة على مناطقنا في شمال وشرق سوريا، والتي تهدف إلى توسيع احتلالها لمناطق جديدة في الشمال السوري. وذلك من خلال دعمها للجيش الحر ومرتزقته بحجة "منطقة آمنة" للسوريين الموجودين في تركيا".

أضاف البيان "وهو ما تبيته حكومة الاحتلال التركي لطرد اللاجئين السوريين من أراضيها واستخدامهم كوسيلة حرب ضد شعبنا مما يزعزع الاستقرار والسلام في المنطقة".

وطالب "التحالف الدولي وعلى رأسه بريطانيا وفرنسا والولايات المتحدة الأميركية وكذلك دولة روسيا الاتحادية بفرض حظر جوي فوق شمال وشرق سوريا للحد من الطيران والمسيّرات التركية".

وقال البيان في ختامه "نعد شعبنا وقيادتنا بالوقوف في وجه مطامع الاحتلال التركي في شمال وشرق سوريا".

(أ م/خ)

ANHA