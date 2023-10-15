اتحاد المعلمين في الرقة يعقد مؤتمره الثالث

حضر المؤتمر الذي عقد اليوم، في صالة الشرق جنوبي مدينة الرقة، 42 معلماً ومعلمة ومدراء مكاتب التربية في المدينة.

بدأ المؤتمر بالوقوف دقيقة صمت إجلالاً لأرواح الشهداء ثم قيّم الرئيس المشترك للمجلس التشريعي في الإدارة المدنية في الرقة، خالد بركل، الوضع السياسي، وأكد في فحوى تقييمه أن "الأطراف المتدخلة في الشأن السوري لعبت دوراً سلبياً وساهمت في تدمير البنى التحتية للمنطقة وتهجير الملايين من السوريين"، وبيّن أن السوريين هم الذين دفعوا ثمن سياسات هذه الأطراف.

وأوضح أن كل المؤتمرات والاجتماعات التي عقدت لحل الأزمة السورية، لم تزدها إلا تعقيداً.

كما أشار إلى الهجمات التركية الأخيرة، وقال إن هدفها "إحداث شرخ بين مكونات المجتمع والإدارة الذاتية"، لكنه أكد أن "أبناء شمال وشرق سوريا الآن يجسدون إرادتهم على أرض الواقع، وأفشلوا السياسة المتبعة من قبل تركيا وغيرها".

ومن ثم قرئ التقرير السنوي للاتحاد عن عامي 2022- 2023 من قبل الرئيسة المشتركة لاتحاد المعلمين في الرقة ميادة الشيخ.

فتح بعدها باب النقاشات أمام المعلمين لتقييم وضعهم التنظيمي، تمحورت أغلبها حول خضوع المعلمين للدورات الصيفية، وأشاروا إلى صعوبات تواجههم خلال العملية التربوية منها تلك المتعلقة بتوحيد اللباس المدرسي، والتأمين الصحي.

ليختتم المؤتمر بإعادة انتخاب الرئاسة المشتركة لاتحاد المعلمين في الرقة، وهما عبد الفتاح المشور وميادة الشيخ، حيث أديا القسم أمام المعلمين لأداء مهامهم على أكمل وجه.

(م خ/ س ر)

ANHA