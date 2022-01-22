اتحاد المعلمين في الرقة يعقد مؤتمره السنوي الثاني

وحضر المؤتمر المئات من معلمي ومعلمات مدينة الرقة وريفها، بالإضافة إلى عدد من أعضاء المؤسسات المدنية في الرقة.

وبدأ المؤتمر بالوقوف دقيقة صمت إجلالاً لأرواح الشهداء، تلاه إلقاء كلمة من قبل الرئيس المشترك للمجلس المدني في الرقة، محمد نور الذيب، تطرق خلالها إلى آخر التطورات السياسية التي تشهدها المنطقة.

وأشاد محمد نور الذيب خلال حديثه بدور المعلمين في بناء جيل المستقبل، وأكد على ضرورة تكثيف الجهود التربوية لرفع مستوى التلاميذ.

وبدورها، أكدت الرئيسة المشتركة لاتحاد المعلمين لشمال وشرق سوريا، نسرين رشك، أن العملية التربوية تشهد تطوراً كبيراً، وحثت المعلمين والمعلمات على بذل المزيد من الجهود لإنجاح العملية التربوية في المنطقة بشكل عام.

وفتح ديوان المؤتمر باب الترشح أمام المشاركين، حيث رشّح عدد من المعلمين والمعلمات أنفسهم لتولي مهام اتحاد المعلمين في الرقة وريفها.

ليتم انتخاب رئاسة مشتركة للاتحاد بالإضافة إلى 6 أعضاء كنواب للرئاسة المشتركة، وأعضاء الهيئة الإدارية لاتحاد المعلمين في الرقة وريفها.

وفي الختام، أدى المنتَخبين القَسَم، وأكدوا على تكثيف الجهود في سبيل إنجاح العملية التربوية.

(أ ع/ ف)

ANHA