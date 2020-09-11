اتحاد الكتّاب الكرد- سوريا يعقد مؤتمره الرابع في مدينة قامشلو

ويعقد اتحاد الكتاب الكرد- سوريا، اليوم، مؤتمره الرابع في صالة زانا بمدينة قامشلو، تحت شعار" الكتّاب سفراء قضية شعبهم" بمشاركة 50 عضوًا من اتحاد الكتّاب، بالإضافة إلى عدد من أعضاء هيئة الثقافة لإقليم الجزيرة، وأعضاء اتحاد مثقفي روج آفاي كردستان، واتحاد مثقفي إقليم الجزيرة.

وزُينت القاعة بصور كتاب وشعراء ومثقفين كرد، ولافتات كتب عليها " الشعراء رمز الحضارة"، "الكتابة لونت روح الحياة"، الوحدة الكردية حاجة الوجود"، وحدة الأقلام وحدة الشعوب".

المؤتمر بدأ بالوقوف دقيقة صمت، تلاها كلمة ترحيب ألقاها عضو الكتاب في إقليم الجزيرة فواز أوسي، حيث بارك انعقاد المؤتمر الرابع على المثقفين الكرد.

وألقى بعدها الرئيس المشتركة لهيئة الثقافة في إقليم الجزيرة إلياس سيدو كلمة قال فيها: "يجب على قلم الكتّاب والمثقفين أن يصبح درعًا أمام الجهات التي تستهدف ثورة روج آفا، نحن على يقين تام بأن الكتّاب والشعراء لهم القدرة الكاملة على الحفاظ على مكتسبات الثورة وضمان حقوق أهلها".

الرئيس المشترك لاتحاد مثقفي روج آفاي كردستان وليد بكر قال بدوره خلال كلمة ألقاها في المؤتمر: إن أقلام المثقفين ستقف مع المقاتلين جنبًا الى جنب لحماية شعبهم ووطنهم وللعيش بأمن وسلام، وأضاف: "على الشعراء والكتاب العمل من أجل حماية لغتهم وشعبهم ووطنهم، بالإضافة إلى تقوية لغتهم الأم، وإيصال صوت شعبهم إلى جميع دول العالم".

بدوره قال الرئيس المشترك لاتحاد المثقفين في إقليم الجزيرة عبود مخصو يجب على الشعراء والكتاب الابتعاد عن الدبلوماسية والعمل معًا من أجل تحقيق الحرية والنصر، وقال:" على المثقفين والشعراء الكرد العمل على وحدة شعبهم ووطنهم".

هذا ومن المقرر أن يختتم اتحاد الكتاب الكرد- سوريا مؤتمره الرابع اليوم.

(س ا/آ س)

ANHA