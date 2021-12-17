اتحاد الكتّاب الكرد في سوريا يعقد مؤتمره الخامس

وحضر المؤتمر ممثلون عن الإدارة الذاتية والمؤتمر القومي الكردستاني واتحاد مثقفي إقليم الجزيرة واتحاد مثقفي روج آفا واتحاد كتّاب كردستان- سوريا والأحزاب السياسية، بالإضافة إلى مثقفين مستقلين.

وزُيّنت قاعة المؤتمر بصور الكتّاب والمثقفين الراحلين.

وبدأ المؤتمر بالوقوف دقيقة صمتٍ، ثم تحدث رئيس اتحاد الكتّاب الكرد في سوريا، قادر عكيد، الذي أوضح أنهم سعوا في أعمالهم ونشاطاتهم خلال العام الماضي إلى تطوير الثقافة الكردية على الرغم من الإمكانات المحدودة.

وقال قادر عكيد "لقد وسّعنا اتحادنا بشكل أكبر خلال العام المنصرم، حيث أصبح عدد أعضائنا 60 عضواً".

بعد ذلك، تحدث رئيس اتحاد مثقفي روج آفا كردستان، وليد بكر، وأوضح أنهم نظموا العديد من الفعاليات المشتركة مع اتحاد الكتّاب الكرد في سوريا، خلال العام المنصرم، وقال "نحن نأمل أن يتم في هذا المؤتمر وضع جدول عملٍ من أجل تأسيس مظلة تجمع مثقفي روج آفا كردستان. من أجل أن يستطيع المثقفون حماية الهوية الكردية".

وذكر وليد بكر أنه وفقاً للنتاجات المقدمة، فإنه لا يزال في مستوى ضعيف، وقال "يجب حلّ هذا الأمر، يجب أن يوحد مثقفو روج آفا مواقفهم؛ لأن المثقفين هم الأقوى في جميع المجتمعات".

وتحدث كرديار دريعي، الرئيس المشترك لاتحاد مثقفي إقليم الجزيرة، وذكر أنه يجب ألّا ينسوا أنهم يعيشون اليوم بسلام واستقرار بفضل دماء شهداء روج آفا، وقال: "فلتكن جهودكم في مستوى تطلعات الشعب الكردي".

بعد ذلك، عرض سنفزيون حول أعمال ونشاطات اتحاد الكتّاب الكرد في سوريا، وأُغلق المؤتمر أمام وسائل الإعلام.

وسيتم النقاش حول الميثاق والتقرير السنوي لاتحاد الكتّاب الكرد في سوريا، وفي ختام المؤتمر سيتم انتخاب ثلاثة كتّاب للمجلس الرئاسي.

(sb)

ANHA