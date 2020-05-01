اتحاد الكادحين: الأول من أيار محطة كفاحية ضد القوى الرأسمالية

يصادف اليوم، الأول من أيار- عيد العمال العالمي، وبهذه المناسبة أصدر اتحاد الكادحين لشمال وشرق سوريا بيانا خاطب فيه جميع العاملين والعاملات في شمال وشرق سوريا.

وأُلقي البيان بحضور عدد من عاملي وعاملات مدينة قامشلو، بالإضافة إلى الإداريين وأعضاء اتحاد الكادحين في إقليم الجزيرة، أمام مبنى الشركة العامة للطرق زاغروس الواقعة في نافكري غربي قامشلو، من قِبل الرئيسة المشتركة لاتحاد الكادحين في شمال وشرق سوريا زينب حسن.

ونص البيان:

إلى العاملين نساء ورجالا والباحثين عن عمل, إلى العمال في المدينة والريف والفلاحين الفقراء وأصحاب الدخل المحدود, القابضين على الجمر والمتمسكين بالدفاع عن الوطن واستقلاله وسيادته ووحدة ترابه الوطني, والمقاومين للعدوان والاحتلال التركي والرجعي الظلامي والمشاريع الاستعمارية, إلى جميع الوطنيين أبناء الشعب في روج آفا وشمال سوريا, إليكم جميعا يتوجه اتحاد الكادحين بالتحية والنداءات الكفاحية بمناسبة الأول من أيار, عيد العمال العالمي, فكل عام وأنتم بخير, ورايات الأول من أيار, رايات انتصار العمل على رأس المال, رايات حق الشعوب في تقرير مصيرها خفاقة أبدا.

ليكن الأول من أيار محطة كفاحية لمتابعة رص الصفوف ومقاومة عمال وشعوب العالم لقوى الرأسمال المالي العالمي المتوحش, ولاستمرار النضال ضد الظلم والاضطهاد والاستغلال واستثمار الإنسان للإنسان، وفي سبيل التقدم الاجتماعي والعدالة الاجتماعية وحق الشعوب في تقرير مصيرها بنفسها، وحماية حق الحياة على الأرض للأجيال القادمة من جور الاضطهاد الرأسمالي المتعفنة ومشاريعها الاستعمارية.

وأضاف البيان: في الأول من أيار تؤكد الطبقة العاملة في شمال وشرق سوريا تمسكها بأخوة الشعوب المتمثلة في الأمة الديمقراطية ودفاعها عن الوطن والتصدي للاحتلال التركي وقوى الرجعية الإقليمية والظلامية الإرهابية, متمسكة بشعار أخوة الشعوب، وليكن الأول من أيار محطة نضالية تعبّر من خلالها الطبقة العاملة في شمال وشرق سوريا وكادحي البلاد كافة عن مطالبها بتعزيز عوامل الصمود الوطني في جميع المجالات وكافة مواقع العمل.

واختُتم البيان بالقول "لنجعل من واحد أيار يوما للتجديد ورفع راية العمال والكادحين في شيكاغو الذين انتفضوا في وجه الرأسمالية، ولنجعل من اتحاد الكادحين قوة لتبني بسواعدها مدننا وقرانا حتى تكون قادرة على الدفاع عن الطبقة العاملة والكادحة، ولتكون لها صدى في أرجاء المعمورة".

(كروب/س و)

ANHA