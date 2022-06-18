اتحاد الكادحين بحلب يستنكر استمرار العزلة على القائد أوجلان ويطالب بحريته

ضمن سلسلة الفعاليات التي تنادي بحرية القائد أوجلان وتدعو إلى رفع العزلة المفروضة عليه، أصدر اتحاد الكادحين التابع لمؤسسات المجتمع المدني اليوم بياناً، إلى الرأي العام، استنكر فيه استمرار العزلة المفروضة على القائد عبد الله أوجلان.

وقرئ البيان أمام مركز مؤسسات المجتمع المدني في القسم الشرقي بحي الشيخ مقصود، من قبل الرئيس المشترك لاتحاد الكادحين بحلب، أحمد خليل، وذلك بحضور العشرات من أعضاء الاتحاد.

واستهل البيان بالتأكيد على أن العزلة المفروضة على القائد الأممي عبد الله أوجلان والإجراءات المتخذة بحقه هو خرق للقانون الدولي وحقوق الإنسان. حيث تمنع السلطات التركية عن القائد الزيارات من قبل عائلته ومحاميه رغم المطالبات المتكررة بلقائه".

وأشار البيان إلى أن "سياسات دولة الاحتلال التركي تخلق فوضى خلاقة بين الأمم وحروباً وصراعات تخدم مصلحة الذهنية الشوفينية والأنظمة الديكتاتورية المتسلطة على رقاب شعوب المضطهدة والمحرومة من كافة حقوقها بالحرية والعدالة والمساواة والديمقراطية والتي تتخذ من حرية المرأة أساساً لنضالها".

ورأى البيان أن "تدخل حكومة أردوغان في شؤون الدول الإقليمية وخاصة سوريا غير مشرع وتهديداته اليومية وهجماته على باشور وشنكال وشمال وشرق سوريا والتي تهدف إلى احتلال المزيد من الأراضي وكسر إرادة الشعب الكردي وشعوب المنطقة من خلال السعي للقضاء على المقاومة المتمثلة بقوات الدفاع الشعبي (HPG) وقوات سوريا الديمقراطية، واستخدامها كافة الأسلحة ومنها المحرمة دولياً".

لفت البيان إلى هزيمة الجيش التركي الطوراني أمام مقاومة الكريلا في زاب وآفاشين ومتينا "لأن الجيش التركي لم يحقق أهدافه بعملياته العسكرية في زاب وآفاشين، بدأ بتهديداته الهجومية لشمال وشرق سوريا".

مشدداً "استمرار سياسة النظام التركي لن يثنينا عن النضال والسير على نهج وطريق ثورة الأمة الديمقراطية وتخليص الشعوب من الأنظمة الديكتاتورية".

وطالب البيان "المجتمع الدولي بمحاسبة دولة الاحتلال التركي على جرائمها من التغيير الديمغرافي للمناطق المحتلة وارتكابها جرائم حرب بحق المواطنين، ووضع حد لسياساتها الاستبدادية بحق كافة المناضلين، وفي مقدمتهم القائد عبد الله أوجلان".

(كروب/ف)

ANHA