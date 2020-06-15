اتحاد الإيزيديين والمرأة الإيزيدية يستنكران هجمات تركيا على شنكال ومخمور والصمت الدولي حيالها

وأصدر اتحاد الإيزيديين واتحاد المرأة الإيزيدية في مقاطعة عفرين اليوم في مخيم برخدان بياناً مشتركاً إلى الرأي العام بخصوص الهجمات الأخيرة التي نفذتها طائرات جيش الاحتلال التركي على شنكال ومخيم مخمور، وقرئ من قبل عضو اتحاد الإيزيديين أسعد ماركو وجاء فيه:

"مرة أخرى تستهدف الدولة التركية الشعب الإيزيدي والكردي في شنكال ومخيم مخمور الذي يقطنه الآلاف من النازحين وتستهدف المستشفيات والمخيمات ضاربة بعرض الحائط كافة المواثيق والأعراف الدولية وعلى مرأى العالم، فقد شن عليهم السلاطين العثمانيون اثنين وسبعين فرماناً في حملات الإبادة بهدف إنهاء وجودهم فلم يفلحوا والآن السلطان الجديد أردوغان أراد أن ينفذ وصية أجداده فتابع عداءه للإيزيديين عندما وجه إليهم تنظيم داعش عام 2014، ولكنه أيضاً لم يصل لمبتغاه".

"وبعد طرد تنظيم داعش على يد أبنائهم من الكرد الإيزيديين من وحدات حماية الشعب ووحدات مقاومة شنكال وقوات الكريلا، وما حققوه من بسط الأمن والأمان في مناطق شنكال وعودة النازحين إلى ديارهم في الآونة الأخيرة، عاد السلطان أردوغان بقصف همجي على المناطق المأهولة بالسكان المدنيين العزل".

"نحن في اتحاد الإيزيديين واتحاد المرأة الإيزيدية في عفرين ندين ونستنكر بأشد العبارات الصمت الدولي الرهيب ومنظمة حقوق الإنسان والأمم المتحدة كما ننتقد صمت الحكومة العراقية وحكومة إقليم كردستان وتواطؤهم مع الدولة التركية على هذه المجازر بحق أهالينا في شنكال وباشور كردستان".

وفي النهاية ردد الحاضرون الشعارات التي تحيي مقاومة شنكال وتستنكر هجمات تركيا على شنكال ومخيم مخمور.

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ANHA