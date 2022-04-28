اتحاد الإيزيديين في حلب يستنكر محاولات النيل من مكتسبات شنكال المتمثلة بالإدارة الذاتية

ضمن ردود الفعل التي أغضبت المجتمع الإيزيدي، استنكر اتحاد الإيزيديين في مدينة حلب، خلال بيان أصدره اليوم، إرسال الجيش العراقي في الـ 25 من نيسان الجاري، جنوده برفقة آليات عسكرية إلى شنكال وبعض القرى المجاورة لها.

وقرئ البيان من قبل عضوة اتحاد الإيزيديين في حلب، ريما سيدو، بحضور العشرات من أعضاء الاتحاد وأبناء المجتمع الإيزيدي، وذلك أمام مركز الاتحاد في القسم الغربي من حي الشيخ مقصود.

استهل البيان بالإشارة إلى أن دولة الاحتلال التركي تغض الطرف عن كل ما تواجهه من صعوبات في الهيمنة على كل منطقة حررت من دنس الإرهاب، وأن سوء الوضع الاقتصادي الذي تشكو منه تركيا داخلياً والذي يهدد بانهيارها وعجزها يدفعها للمضي في فشلها بكافة مخططاتها القذرة ضد الشعب في شنكال.

وتابع البيان "لا زالت دولة الاحتلال التركي تزيد من الهجمات على شنكال بين الحين والآخر، نرى كيف تحاول مجدداً وبالاتفاق مع الحزب الديمقراطي الكردستاني والحكومة العراقية بمؤامرة تلو الأخرى؛ للنيل من الإدارة الذاتية التي تأسست بفضل دماء وتضحيات أهلنا".

شدد البيان أن الصمود هو الخيار الأمثل لإفشال أي مخطط ومؤامرة تحاك ضد المشروع الديمقراطي والذي يعد السبيل الوحيد للخلاص من العبودية والذل، وأن الحكومة العراقية لم تكتفِ بتضييق الخناق على شنكال من خلال بناء جدار العار حولها بل تقوم الآن بالهجوم على حاجز الأسايش الذي يحمي أهلنا في شنكال".

وناشد البيان منظمات حقوق الإنسان للتدخل وإيقاف عدوان دولة الاحتلال التركي على الوجود الكردي بشكل عامي أي مخطط ..

(م ع /ف)

ANHA