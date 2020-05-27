جاء ذلك في بيان نشره اتحاد إعلام الحر على موقعه الرسمي، وجاء فيه:

"يحتفل اتحاد الإعلام الحر بيوم الصحافة الكردية كل عام بتاريخ ٢٢/ نيسان، ويقوم بتكريم الصحفيين بإقامة حفل يتم خلاله توزيع جائزة "الشهيد مظلوم باكوك للكدح".

ونظراً لظروف الحظر المفروض للوقاية من فيروس كورونا تم تأجيل الحفل إلى إشعار آخر، وأعلن الاتحاد على موقعه الالكتروني استقبال المواد الإعلامية من قبل الزملاء ليتم تقييمها من قبل لجنة التقييم.

ونظراً لتمديد فترة الحظر وقلة المواد المرسلة إلى الاتحاد قررت لجنة التقييم تأجيل توزيع الجوائز للسنة القادمة، حيث سيتم دمج المواد المرسلة للاتحاد مع المواد الأخرى التي سيقوم الاتحاد بالتنسيق مع لجنة التقييم بترشيحها لاحقاً، ليتم توزيع جوائز "الشهيد مظلوم باكوك للكدح" خلال حفل العام القادم في يوم الصحافة الكردية".

مع تمنياتنا بالسلامة للجميع.

(س و)