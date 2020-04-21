اتحاد الإعلام الحر يهنئ يوم الصحافة الكردية

بمناسبة السنوية الـ122 ليوم الصحافة الكردية الذي يصادف يوم غد، أصدر اتحاد الإعلام الحر بياناً إلى الرأي العام وهنأ فيه المناسبة.

ونص البيان:

"تحتفل الصحافة الكردية يوم الأربعاء 22 نيسان بعيد ميلادها الثاني والعشرين بعد المئة، حيث أصدر الأمير مقداد مدحت بدرخان أول عدد من صحيفة “كردستان” في العاصمة المصرية القاهرة في 22/ نيسان/ عام 1898م، وكانت الخطوة الأولى في تاريخ الصحافة الكردية، ومنعطفاً هاماً في تاريخ الشعب الكردي.

وأصبحت صحيفة “كردستان” البوابة التي فتحت الطريق أمام العديد من الصحف والمجلات للظهور في عموم أرجاء كردستان وفي مختلف المجالات، كما افتُتحت أول فضائية كردية باسم”MED TV“ عام 1994م، ومن ثم تعددت الوسائل الإعلامية التي ساهمت في نشر الثقافة والتاريخ والحضارة الكردية والتعريف بها في كل أنحاء العالم.

اتحاد الإعلام الحر يهنئ بهذه المناسبة عموم الشعب الكردي والزميلات والزملاء الصحفيين والعاملين في المجال الإعلامي – خاصة في مناطق شمال وشرق سوريا- وتمنى لهم دوام التقدم والتوفيق والنجاح ليكونوا صوت ومرآة المجتمع، ويساهموا في إيصال رسالتهم النبيلة إلى العالم أجمع".

(س و)

ANHA