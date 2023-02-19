اتحاد الإعلام الحر يبحث مع الإعلاميين سبل تطوير الأداء الإعلامي

بدعوة من اتحاد الإعلام الحر عقد اجتماع موسع مع أعضاء المؤسسات الإعلامية المعنية بالشأن الإعلامي في مناطق الإدارة الذاتية لشمال وشرق سوريا، لتطوير الواقع الإعلامي ومناقشة الصعوبات التي تعترض العمل الإعلامي والإعلاميين وذلك في حديقة القراءة بمدينة قامشلو التابعة لإقليم الجزيرة.

استهل الاجتماع، بكلمة من الرئيس المشترك لاتحاد الاعلام الحر، دليار جزيري، أوضح للحضور سبب الدعوة، وقال: "يهدف الاتحاد الحر وعبر سلسلة من الاجتماعات في كافة مدن في شمال وشرق سوريا مع الاعلاميين، الى مناقشة الواقع الاعلامي في المنطقة وذلك بهدف تطوير الواقع الإعلامي من كافة النواحي".

هذا وتطرق بعدها المشاركون إلى الصعوبات والمعوقات التي تعترض العمل الإعلامي والإعلاميين كـ التنسيق بين جميع المؤسسات لضمان الحصول على معلومات دقيقة، وبسرعة أكبر. كما تطرق المشاركون إلى ضرورة العمل وفق معايير وبنود قوانين اتحاد الاعلام الحر في المنطقة.

وخلال النقاشات طرح المشاركون تنظيم دورات مهنية لكافة الإعلاميين والإعلاميات.

ويأتي هذا الاجتماع، ضمن سلسلة اجتماعات ينظمها اتحاد الاعلام الحر في كافة المدن لمناقشة واقع الاعلام ، ومن المتوقع بعد الانتهاء، الخروج بمخرجات من شأنها تطوير العمل الإعلامي في المنطقة.

(خ ع/آ)

ANHA