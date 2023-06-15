اتحاد الأطباء في دير الزور يعقد كونفرانسه الأول

انطلق اليوم الكونفرانس الأول التأسيسي لاتحاد الأطباء بدير الزور بحضور العشرات من الأطباء وممثلي مؤسسات المجتمع المدني ولجان مجلس دير الزور المدني وحزب سوريا المستقبل .

وبدأ الكونفرانس الذي عقد في قاعة مجلس دير الزور المدني بمنطقة السبعة كيلو بالوقوف دقيقة صمت إجلالاً لأرواح الشهداء.

وقرأت الناطقة باسم مجلس المرأة في حزب سوريا المستقبل بدير الزور، منى الحمادي، الوضع السياسي الذي يجري على الساحة السورية بشكل خاص والشرق الأوسط بشكل عام، وبعدها فتح باب الحوار أمام الحضور لمناقشة وتقييم محتوى الشروح.

وبعدها قرأ الرئيس المشترك لمؤسسات المجتمع المدني بدير الزور إبراهيم السلطان النظام الداخلي لاتحاد الأطباء، ثم فتح باب النقاش أمام الحضور لمناقشة النظام الداخلي والتعديل عليه.

وفتح باب الترشح أمام الحضور لانتخاب 9 أعضاء لتمثيل مجلس إدارة اتحاد الأطباء بدير الزور واثنين منهم للرئاسة المشتركة لاتحاد الأطباء بدير الزور.

وبعد إجراء الانتخابات، انتخب كل من الدكتورة سلوى العافص والدكتور طارق الحيجي رئاسة مشتركة لاتحاد الأطباء بدير الزور و7 أعضاء لتمثيل مجلس إدارة اتحاد الأطباء بدير الزور.

(ع ع/سـ)

ANHA