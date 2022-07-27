اتحاد الأصناف في الطبقة يستنكر الهجمات التركية ويطالب بفرض حظر جوي

تجمّع العشرات من ممثلي الإدارة المدنية ومنظمات المجتمع المدني في الطبقة، أمام مبنى المجتمع المدني للإدلاء ببيان إلى الرأي العام، قرئ من قبل الرئيس المشترك لاتحاد الأصناف ميلاد الفارس.

جاء في مستهل البيان: "يوماً بعد يوم تنكشف للعالم الصورة الحقيقية لأردوغان، بأنه راعٍ للإرهاب والوجه الجديد للنازية وأنه عدو الإنسانية الذي لا يدّخر أي جهد للقضاء على الروح الوطنية لشعب شمال وشرق سوريا".

وأضاف البيان "إن مشروع الإدارة الذاتية الذي شكّل النموذج الديمقراطي الصحيح والحل الأمثل للأزمة السورية، لم يرُق للمجرم أردوغان، مغول العصر".

مؤكداً أن "دولة الاحتلال التركي تقوم باستخدام كل أدوات القتل والدمار لديها، والطائرات المسيّرة التي استهدفت مؤخراً الرفيقات في وحدات حماية المرأة وهن على طريق القامشلي القحطانية (تربه سبيه)، مما أدى إلى استشهادهن (بارين بوطان، جيان تولهلدان، روج خابور) لتضاف أسماؤهن إلى قوافل شهداء الحرية والإنسانية والكرامة والعزة. كما يتم استهداف القرى الآمنة الآهلة بالسكان عن طريق مرتزقته".

وشجب "كل الأعمال الإرهابية التي يقوم بها الطاغية أردوغان ومرتزقته في المناطق الآمنة بحجة حماية أمنه القومي".

ولفت البيان أنه "على شعوب العالم المحبة للسلام الخروج في مظاهرات كبيرة للضغط على حكوماتها لتقوم بدورها بالضغط على الدولة التركية وإجبارها على وقف أعمالها الإرهابية بحق شعب شمال وشرق سوريا".

وطالب البيان "منظمة الأمم المتحدة والهيئات الحقوقية والإنسانية بفرض منطقة حظر جوي على شمال وشرق سوريا لمنع الطائرات التركية من استهدافها".

في ختام بيانه، أكد اتحاد الأصناف على متابعة درب الشهداء، وقال: "إن دمائهم لن تذهب سدى وباقون على العهد وسنقاتل حتى آخر قطرة دم تجري في عروقنا، لتحقيق هدفنا المنشود، وهو إحلال الأمن والسلم والسلام للعالم وإعطاء الإنسانية حقها عن طريق نجاح مشروع الأمة الديمقراطية".

(س ك/خ)

ANHA