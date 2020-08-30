اتحاد العمال يؤمن فرص العمل لـ 900 امرأة في الحسكة

يتألف اتحاد العمال من كل العمال بمختلف أنواع عملهم من الموسمين/ مسلكين/ موظفين، وهو اتحاد ديمقراطي واجتماعي مستقل، ويهدف إلى تنظيم وحماية الأشخاص اللذين يعملون ويبذلون الجهد ويناضل من أجلهم نضالاً ديمقراطياً، ويتخذ من الجهد والجهد الاجتماعي لشمال وشرق سوريا الديمقراطية ويتخذ عقده وقوانينه مرجعاً له.

دور العمال في المجتمع

العمال والكادحون هم القوى الأساسية في نظام المجتمع المدني الديمقراطي ويلعبون دورهم حسب المفاهيم الديمقراطية، الإيكولوجية وحرية المرأة.

بعد إبرام اتحاد العمال عقداً مع شركة التطور الزراعي في مقاطعة الحسكة، بتاريخ الـ15 من تموز 2020، بهدف تأمين فرص العمل للمرأة العاملة، استطاع الاتحاد تأمين 900 فرصة عمل في المدينة، وجاءت ذلك بعد تقديم الطلبات من قبل العمال.

ووزع العمال على 45 ورشة، وكل ورشة تتألف 15 امرأة يعملون داخل مركز صوامع محلجة بمدينة الحسكة نتيجة استمرارية استقبال محصولي القمح والشعير، بالإضافة إلى 15 ورشة موزعين على المؤسسات المدنية التابعة للإدارة الذاتية الديمقراطية لشمال وشرق سوريا ويعملون كحراس أو حسب حاجة المراكز.

ويصل معدل أجور العمال اليومي والذي يبدأ من الساعة الـ 6 صباحاً حتى الـ 12 ظهراً، وذلك في تعبئة الشعير ضمن الأكياس وترحيله من قبل ورشات العتالة ما بين 4 أو 5 آلاف يومياً لكل عاملة.

وقال الرئاسة المشتركة لاتحاد الكادحين في مقاطعة الحسكة، كمال علي، لوكالة أنباء "هاوار" أن الـ900 فرص العمل وزعت 400 منها على مؤسسات الإدارة الذاتية و500 على مراكز الحوب والمحلجة.

وأضاف العلي " فرص العمل متوفرة بشكل جيد في مقاطعة الحسكة".

مبادئ وأهداف اتحاد العمال

وينظم الاتحاد نفسه على أسس ومفاهيم المبادئ الديمقراطية والقيم العليا للعمل، فيما يتخذ من مبدأ الحقوق الأساسية والحرية والكونية وقوانين العمل والعمال وفق العقد الاجتماعي لشمال وشرق سوريا الديمقراطية أساساً له، ويأخذ جميع الاتفاقات الدولة والإقليمية بخصوص العمال بعين الاعتبار.

ويقوم الاتحاد وبحسب إمكاناته على إيجاد فرص عمل دائمة وتحسين المستوى المعيشي وعلى هذا يقوم بالتنسيق مع المؤسسات المختصة لتحقيق ذلك.

ولا يميز الاتحاد أو يفرق بأي شكلٍ من الأشكال بين الاختلافات الدينية، العقائدية، الجنسية، الفكرية، المذهبية، القومية، القومية واللغوية ويقف ضد هذه التفرقة، بل يهدف إلى بناء مجتمع مدني ديمقراطي أخلاقي، ويتخذ المساواة بين الرجل والمرأة ويطبقها في الحياة العملية، ويناضل لكي يطور ويحقق العدالة الاجتماعية والديمقراطية ويأخذه أساساً له.

ومن أهم واجباتها ومسؤولياتها، تأمين الحماية للعمال وأخذ التدابير اللازمة أمام الأمراض المهنية وحوادث العمل، ويقوم بحل مشاكل العمال بالتواصل مع الجهات المختصة، ويخضع الاتحاد أعضائه للدورات التدريبية ومحاضرات، وتأمن المتطلبات والحاجيات المطلوبة لبناء تنظيم الاتحاد وتسير أمور العمل.

على كافة العاطلين عن العمل الانتساب

الرئاسة المشتركة لاتحاد الكادحين في مقاطعة الحسكة، كمال علي، دعا جميع العمال والعاطلين عن العمل بالانتساب إلى نقاباتهم المتواجدة ضمن مناطقهم وينظموا أنفسهم ضمنها، لحماية حقوقهم والدفاع عنهم وحل كافة مشاكلهم وتأمين العمل لهم لتخفيف العبء المعيشي عليهم.

والجدير بالذكر بأن يعمل أغلبية العمال (العتالين) في مقاطعة الحسكة ضمن مراكز صوامع الحبوب، على شكل ورشات ثابتة لدى نقابة العمال في المنطقة، وتعد هذه الورشات من أهم أقسام لجنة الكادحين في مراكز صوامع الحبوب.

(هـ ن)

ANHA