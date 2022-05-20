اتحاد الاعلام الحر يختتم مؤتمره السادس بانتخاب مجلس عام ورئاسة مشتركة جديدة

وانطلقت صباح اليوم الجمعة فعاليات المؤتمر الخامس لاتحاد الاعلام الحر، تحت شعار "معاً نحو إعلام واعٍ ومسؤول وأخلاقي"، وذلك في قاعة جامعة روج آفا بمدنية قامشلو.

وحضر في المؤتمر العشرات من إعلامي وإعلاميات شمال وشرق سوريا، عضوات واعضاء اتحاد إعلام الحر، إلى جانب مدير المركز الإعلامي لقوات سوريا الديمقراطية، فرهاد شامي، ومسؤول المركز الإعلامي لوحدات حماية الشعب سيامند علي، وممثلات من إعلام وحدات حماية المرأة، إلى جانب الرئيس المشترك لمديرية الإعلام في الإدارة الذاتية في شمال وشرق سوريا جوان ملا إبراهيم.

المؤتمر بدأ بالوقوف دقيقة صمت اجلالاً لأرواح الشهداء، تلاها إلقاء كلمة للرئيس المشترك لاتحاد إعلام الحر، بنكين سيدو، وكلمة للرئيس المشترك لمديرية الإعلام للإدارة الذاتية في شمال وشرق سوريا، جوان ملا إبراهيم، بالإضافة إلى إلقاء كلمة من قبل عضوة منسقية حركة المجتمع الديمقراطي، ليلى إبراهيم.

فيما أكدت الكلمات على دور ثورة 19 تموز في فتح المجال للوصول إلى إعلام حر وديمقراطي، وشددت على ضرورة قيام كل إعلامي وإعلامية بدورهم الريادي في إيصال صوت المقاومة الشعبية في شمال وشرق سوريا إلى العالم أجمع.

وبعد الانتهاء من الكلمات، تم قراءة تقرير أعمال عامين للاتحاد والنقاش عليها، من ثم قراءة النظام الداخلي ليتم التعديل على عدة بنود لها بعد النقاش عليها من قبل الحضور.

وفي ختام المؤتمر، تم انتخاب رئاسة مشتركة جديدة لاتحاد إعلام الحر وهم كل من (دليار جزيري ومالفا علي )، وتعيين 13 عضو/ـة للمجلس العام للاتحاد.

(كروب/ٍسـ)

ANHA