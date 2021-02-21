عذاب عبود: تركيا تحاول إفشال المشروع الديمقراطي في شمال وشرق سوريا

تتواصل المساعي التركية في الشمال السوري لضرب الاستقرار الذي تعيشه المنطقة التي تديرها الإدارة الذاتية، إذ تواظب تركيا على فتح جبهات المعارك كل يوم في منطقة، ما يفسر أنها محاولات لإبقاء دائرة الصراعات والمعارك في المنطقة مشتعلة.

ولطالما كان لدولة الاحتلال التركي دور في تعميق الأزمة السورية ووصولها إلى ما هي عليه الآن، عبر استغلالها لبعض الفصائل المسلحة ودعمها وتحويلها إلى مجموعات مسلحة تتبع لسلطتها، الأمر الذي كان نقطة تحوّل في الشأن السوري وحتى الشأن الاقليمي، إذ عمدت تركيا فيما بعد إلى استغلال هؤلاء المرتزقة في معارك لصالحها خارج الحدود السورية.

وخلال حديث لوكالتنا، قالت رئيسة مجلس حزب سوريا المستقبل في منبج، عذاب عبود، إن تركيا تحاول إفشال مشروع الإدارة الذاتية والحالة الديمقراطية والتعايش المشترك وأخوة الشعوب في المنطقة بعدما أثبت نجاحه.

وتضيف "المشروع الديمقراطي كان أرضية لترسيخ الأمان والاستقرار في هذه المناطق، وأصبح نموذجًا يحتذى به لحل الأزمة السورية وكافة القضايا في الشرق الأوسط، لهذا تحاول تركيا إفشال هذا المشروع عبر شن الهجمات التي تهدف إلى كسر عزيمة وإرادة الشعب السوري وقوات سوريا الديمقراطية المكونة من أبناء شمال شرق سوريا، والتي حاربت مرتزقة داعش الذي يهدد العالم، وقدمت الآلاف من الشهداء من كافة المكونات في المنطقة".

وتحدثت عذاب عبود عن الانتهاكات والاعتداءات التركية المستمرة في مناطق شمال وشرق سوريا، إضافة إلى عمليات التغيير الديمغرافي وسياسة التتريك الممنهجة في المناطق المحتلة، وانتهاكات حقوق الإنسان عبر استهداف المدنيين الآمنين، ومحاولاتها نهب وتخريب الآثار والحضارة السورية.

وأوضحت أن "هذه الجرائم والاعتداءات تستمر اليوم على معظم مناطق شمال وشرق سوريا المحاذية للشريط الحدودي للمناطق المحتلة عبر قصفها العشوائي لقرى مدينة منبج وتل تمر واستهدافها لمنطقة عين عيسى لما تمثله من أهمية استراتيجية على الطريق الدولي M4".

رئيسة مجلس حزب سوريا المستقبل في منبج، عذاب عبود، قالت في نهاية حديثها إن جميع المناطق الموجودة على الشريط الحدودي مستهدفة في ظل صمت دولي أمام خروقات تركيا للعهود والمواثيق التي تنص على وقف إطلاق النار، وعلى مرأى الدوريات الروسية الموجودة في المنطقة دون أن تبدي أي ردة فعل تجاهها.

وتعتبر مناطق عين عيسى ومنبج والشهباء أكثر المناطق تعرضًا للقصف والهجمات التركية، وذلك في خرق واضح لاتفاقات وقف إطلاق النار التي أبرمت فيما بين تركيا وروسيا والولايات المتحدة الأمريكية على حدة في تشرين الأول 2019.

(أ ق/ج)

ANHA