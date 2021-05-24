اتفاقية إيران مع وكالة الطاقة الذرية تُمدد شهرًا إضافيًّا

وانتهى أول أمس، 22 أيار/ مايو، الاتفاق المؤقت بين وكالة الطاقة الذرية وطهران لتأتي التلميحات الإيرانية حول إمكانية تمديد هذا الاتفاق لمدة شهر "لكن بشروط".

وأفادت وسائل إعلام محلية إيرانية، اليوم الإثنين، أن مبعوث إيران لدى وكالة الطاقة الذرية كاظم غريب أبادي، أخطر وكالة الطاقة الذرية بتمديد العمل بقرار مراقبة المنشآت النووية لمدة شهر إضافي.

وقال أبادي في تغريدة عبر "تويتر" إنه تم اليوم إبلاغ المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية رافائيل غروسي بتمديد تسجيل البيانات لمدة شهر إضافي على الأكثر. لكن غروسي، أشار إلى مواصلة عمليات المراقبة للمواقع النووية الإيرانية، رافضًا أي شروط إيرانية على عمل الوكالة.

وجاء قرار إيران رغم التهديدات من قبل البرلمان الإيراني والسلطات الإيرانية بمنع مفتشي وكالة الطاقة الذرية الدولية من زيارة وتفتيش المنشآت الإيرانية قبل توقيع اتفاق جديد في المفاوضات الجارية في فيينا مع الدول الكبرى.

(د ع)