اتفاق صيني - هندي على وقف التصعيد عند الحدود

بعد اجتماع عُقد الخميس، بيّن وزير الخارجية الصيني وانغ يي ونظيره الهندي سوبرامانيام جايشانكار في موسكو، جاء في بيان مشترك، بحسب وكالة فرانس بريس، إن الجانبين اتفقا على وقف التصعيد.

وتتبادل الصين والهند الاتهامات بشأن من بادر إلى إطلاق النار هذا الأسبوع عبر الحدود في هملايا التي تشهد توترًا كبيرًا، ما زاد من حدة المواجهة المستمرة منذ أشهر بين الجارتين النوويتين، والتي أودت بحياة 20 شخصًا على الأقل.

ونُشر عشرات آلاف الجنود من الجانبين عند هذه الحدود المتنازع عليها والتي تقع على ارتفاع أكثر من أربعة آلاف متر.

وأضاف البيان "يتعين على قوات الدفاع الحدودية في البلدين مواصلة الحوار وفك الاشتباك في أسرع وقت ممكن والحفاظ على المسافة اللازمة وإحلال الهدوء على الأرض".

كذلك، اتفق الجانبان على "تجنب القيام بتصرفات قد تؤدي إلى التصعيد".

وخلال المواجهات، أصدرت الصين والهند بيانات مماثلة دعت فيها إلى ضبط النفس وتخفيف حدة التوتر.

وخاضت الدولتان حربًا حدودية في العام 1962، لكن لم يُسجل أي إطلاق نار في المنطقة منذ العام 1975 عندما قتل أربعة جنود هنود في كمين، كما أن الحدود بين البلدين لم تُرسم إلى الآن.

(م ش)