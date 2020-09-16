اتفاق روسي - تركي على تخفيض الأخيرة لوجودها العسكري بإدلب

ونقلت وسائل إعلام روسية عن مصدر تركي قوله إن "وفدًا فنيًّا روسيًّا عرض أمس الثلاثاء أثناء اجتماع عقد في مقر الخارجية التركية اقتراحات بشأن تقليص عدد (نقاط المراقبة) للجيش التركي في إدلب، لكن الجانبين عجزا عن التوصل إلى اتفاق بهذا الشأن".

وتابع المصدر: "بعد أن رفض الجانب التركي سحب (نقاط المراقبة) التابعة له وأصر على الحفاظ عليها، تقرر خفض تعداد القوات التركية الموجودة في إدلب وسحب الأسلحة الثقيلة من المنطقة".

وأدخل الاحتلال التركي عدد كبير من القوات العسكرية إلى أرياف إدلب وذلك بحجة تعزيز ما تسمى نقاط المراقبة.

وكانت كل من روسيا وتركيا قد أبرمت اتفاقات عديدة في وقت سابق نصت على وقف لإطلاق النار وخفض التصعيد وسحب الأسلحة الثقيلة إلا أن كلها لم تدم طويلًا.

(ي ح)