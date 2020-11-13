اتفاق قبرصي إسرائيلي يوناني على تعزيز التعاون الدفاعي

وافق وزراء دفاع اليونان وإسرائيل وقبرص على تكثيف التعاون العسكري الذي من خلاله ستبقى قواتهم المسلحة على استعداد أفضل، ويساعد في خلق المزيد من الوظائف ويعزز الأمن في هذه المنطقة المشحونة، بحسب صحيفة كاثيميريني اليونانية.

وقال وزير الدفاع الإسرائيلي بيني غانتس إنه تم الاتفاق خلال المحادثات في نيقوسيا على "تعزيز التعاون الصناعي على نطاق واسع، الذي سيعزز قدراتنا الدفاعية ويخلق آلاف الوظائف للاقتصادات الثلاثة".

وأقامت الدول الثلاث علاقات وثيقة وسط التوتر الإقليمي في شرق البحر الأبيض المتوسط ​​بشأن حقوق استغلال الغاز البحري، وهي الشراكة في مشروع لجلب الغاز من الحقول في مياه إسرائيل وربما دول أخرى عبر خط أنابيب تحت البحر إلى البر الرئيسي لأوروبا.

وقال وزير الدفاع اليوناني نيكوس باناجيوتوبولوس إن القوات المسلحة اليونانية والإسرائيلية والقبرصية تعمل معًا بشكل أكثر فاعلية من خلال برامج التدريب المشتركة وتبادل المعلومات الاستخباراتية والأمن السيبراني.

وقال باناجيوتوبولوس ووزير الدفاع القبرصي تشارالامبوس بيتريدس إن الدول الثلاث تتطلع إلى توسيع شراكتهما لتشمل دولًا أخرى مثل الولايات المتحدة التي قال الوزير اليوناني عنها إن وجودها في شرق البحر المتوسط ​​"له أهمية خاصة" للاستقرار الإقليمي.

(م ش)