اتفاق مصري إسرائيلي فلسطيني على تطوير حقل للغاز الطبيعي قبالة شواطئ غزة

أفادت هيئة البث الإسرائيلية، اليوم الثلاثاء، بأن مصر وإسرائيل والسلطة الفلسطينية، اتفقوا على تطوير حقل للغاز الطبيعي قبالة شواطئ قطاع غزة.

وبحسب الهيئة فإن أرباح حقل الغاز ستعود للسلطة الفلسطينية وإسرائيل.

يذكر أنه تم اكتشاف الحقل، الذي يقع على بعد حوالي 30 كيلومتراً غرب ساحل غزة، في عام 2000 من قبل شركة بريتش غاز (حاليا مجموعة BG) ويقدر أنه يحتوي على أكثر من تريليون قدم مكعبة من الغاز الطبيعي.

وكانت الشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية "إيجاس"، بدأت محادثات العام الماضي مع صندوق الاستثمار الفلسطيني "PIF" وشركة اتحاد المقاولين للنفط والغاز "CCC"، وهو تحالف من الشركات المرخصة لتطوير الحقل.

وبحسب موقع "المونيتور" الأميركي، فإن الحكومة الإسرائيلية كانت دوماً ترفض السماح باستخراج الغاز الطبيعي قبالة سواحل قطاع غزة، لأسباب أمنية، مشيرة إلى أن مصر نجحت في إقناع الحكومة الإسرائيلية بالسماح للسلطة الفلسطينية باستخراج الغاز الطبيعي من البحر الأبيض المتوسط قبالة سواحل القطاع، وذلك بعد عدة أشهر من المحادثات الثنائية السرية، وذلك بحسب معلومات قدمها مسؤول في جهاز المخابرات المصرية، وعضو في اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية.

وبحسب الموقع، فقد تزامن هذا التطور مع ارتفاع أسعار الطاقة العالمية بسبب التحرك العسكري الروسي في أوكرانيا، بينما تبحث الدول الأوروبية عن بدائل للغاز الروسي قبل فصل الشتاء.

(م ش)