اتفاق لوقف الأعمال العدائية الأذرية في قره باغ

أعلن المكتب الرئاسي لأرتساخ - ناغورني قره باغ أنه تم "التوصل إلى اتفاق بشأن وقف كامل للأعمال العدائية في أرتساخ - ناغورني قره باغ اعتباراً من الساعة 13:00 يوم 20 أيلول، بوساطة قيادة حفظ السلام الروسية".

وقال المكتب في بيان نقلته وكالة أرمن بريس إنه: "من المقرر عقد اجتماع بين ممثلي أرتساخ - ناغورني قره باغ وأذربيجان في 21 أيلول (غداً) في يفلاخ".

من جانبها، أعلنت وزارة الدفاع الروسية أن: "قوات حفظ الروسية في المنطقة على اتصال مكثف وعلى المستوى المناسب مع الجانبين الأذربيجاني والأرمني، وممثلي إقليم قره باغ".

وأضافت أن: "قيادة قوات حفظ السلام تبحث مع الأطراف المذكورة سبل منع إراقة الدماء، والامتثال للقانون الإنساني لحماية المدنيين".

وأدى الهجوم العسكري الأذربيجاني على ناغورني قره باغ منذ ليل أمس، إلى مقتل 27 شخصاً، على ما أفاد مكتب المدافع عن حقوق الإنسان في أرتساخ، كيغام ستيبانيان، عبر صفحته على الفيسبوك، مضيفاً أن عدد الجرحى تجاوز 200، حسب ما نقلت وكالة أرمن بريس.

ومن المقرر أن يعقد مجلس الأمن الدولي جلسة، غداً، 21 أيلول، لمناقشة قضية أرتساخ - ناغورني قره باغ، حسب وكالة تاس الروسية.

(د ع)