اتفاق بين الحكومة اليمنية والحوثيين على تبادل أكثر من ألف أسير

وأكد مكتب المبعوث الأممي إلى اليمن مارتن غريفيث في بيان له، أن ممثلين عن الحكومة اليمنية والحوثيين اتفقوا على الإفراج الفوري عن مجموعة أولى قوامها 1081 معتقلًا وسجينًا، طبقًا لقوائم الأسماء المتفق عليها.

وجاء ذلك في ختام الاجتماع الرابع للجنة الإشرافية المعنية بتنفيذ اتفاق تبادل الأسرى والمعتقلين الذي بدأ قبل أسبوع في سويسرا.

وعلق غريفيث في تصريح خاص لـ«الشرق الأوسط» عبر البريد الإلكتروني بالتأكيد، أنه «سعيد بهذا الإنجاز»، وعلل ذلك بقوله: «هذه القضية الإنسانية الحاسمة تحظى بالأولوية، وآمل أن يوفر الإفراج غير المسبوق إغاثة فورية لأكثر من ألف أسرة يمنية».

ويأمل المبعوث الأممي الذي يحظى بدعم دولي وإقليمي لافت أن «يتحرك الطرفان بسرعة لتنفيذ والبدء في التخطيط لمزيد من الإصدارات، وهذا من شأنه أن يساعد في بناء الثقة المطلوبة لإحراز تقدم في العمليات الأخرى».

(ي ح)